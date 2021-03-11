У Нідерландах створюють контейнеровоз з водневим двигуном

Контейнеровоз «Маас» буде переобладнаний до кінця 2021 року

Голландія зробила ще один крок вперед в декарбонізації свого морського сектора: компанії Future Proof Shipping (FPS) і Holland Shipyards Group (HSG) уклали нове партнерство, мета якого – переобладнати під кінець року контейнеровоз для внутрішніх перевезень «Маас» на 100% водневу енергію, – повідомляє H2 View.

Щоб провести необхідні перетворення, фахівцям компанії буде потрібно поміняти технологію внутрішнього згоряння на водневу, видаливши головний двигун і коробку передач, і встановивши нову модульну водневу силову установку.

На переобладнаному судні будуть встановлені електродвигуни, системи водневих паливних елементів PEM, водневі баки і системи акумуляторних батарей. Блок паливних елементів буде встановлено в вантажному відсіку судна, а водень буде розміщений зверху в двох двадцятикілограмових контейнерах.

Система паливних елементів матиме потрійне резервування з потужністю 825 кВт – для забезпечення тяги і допоміжної енергії, а також літій-іонну акумуляторну батарею.

Повернувшись до роботи, «Маас» буде перевозити контейнерні вантажі між Роттердамом і Антверпеном і, як очікується, скоротить викиди вуглекислого газу на 2 тис тонн щорічно.

«FPS рада спільної роботі з HSG над модернізацією «Маас», щоб він працював повністю на водні. Це орієнтоване на майбутнє судно з нульовим рівнем вуглекислого газу. Судно, яке прокладе шлях до більш екологічною і стійкою індустрії внутрішнього судноплавства», – сказав генеральний директор Future Proof Shipping Річард Клаттен.

«За останні кілька років ми набули великого досвіду в будівництві судів з акумуляторними технологіями, які стають все більш стандартними в наших проектах. Модернізація «Маас» для роботи на водневої силовій установці ідеально відповідає нашим прагненням працювати над тим, щоб зробити судноплавну галузь максимально екологічною», – сказав у свою чергу директор Holland Shipyards Group Лендерт Хоогендорн.