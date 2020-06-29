Уряд Баварії запропонує безкоштовний тест на Covid-19 усім жителям Землі



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Масштабне тестування має сенс, особливо для швидкого стримування регіональних спалахів

Тест не буде примусовим, а усі витрати візьме на себе баварський уряд

Міністр охорони здоров'я Баварії Мелані Гумль оголосила у неділю, 28 червня, про намір уряду цієї федеральної землі запропонувати пройти тест на коронавірус усім жителям Землі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Усім жителям землі найближчим часом буде запропоновано пройти тест у відповідного лікаря, навіть якщо симптомів й немає», - заявила Гумль.

Усі витрати візьме на себе уряд Баварії, якщо їх не покриє компанія з медичного страхування. Утім, цей тест не буде примусовим, лікарі не зобов'язані пропонувати його.

Федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан стримано відреагував на цю заяву уряду Баварії.

«Масштабне тестування має сенс, особливо для швидкого стримування регіональних спалахів. З цією метою декілька тижнів тому ми змінили концепцію тестування на федеральному рівні», - сказав він. За словами глави МОЗ Німеччини, додаткові пропозиції федеральних земель щодо тестування можуть доповнити цю концепцію.

«Утім, тест - це завжди лише зріз ситуації у певний момент. Він не повинен створювати фальшиве відчуття безпеки», - переконаний Шпан.

Нагадується, що у Німеччині з 9 червня після введення в дію розпорядження міністра охорони здоров'я Єнса Шпана почали більш масове тестування на наявність коронавірусу. Раніше вимагати його проведення з покриттям коштів компаніями медичного страхування могли лише особи з симптомами захворювання.

Розпорядження передбачає розширення кола осіб, які можуть вимагати проходженння тесту, акцент при цьому робиться на медичних установах та закладах соціального спрямування: будинках для людей похилого віку, школах та дитячих садках.

Як відомо, від коронавірусу нового типу Covid-19 в усьому світі померло вже понад 500 тисяч осіб.

До слова, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж 27 червня (948). Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Найбільше випадків коронавірусу підтверджено на Львівщині – 5177 випадків інфікування коронавірусом, з них 137 — летальні.