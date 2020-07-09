У Німеччині з'явилися автобуси на водні, виробленому зі сміття нова енергія



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За рік кількість водневих автобусів у Вупперталі має зрости вдвічі – до 20 Фото: Stefan Tesche-Hasenbach

У Вупперталі вперше об'єднали водневий транспорт з електростанціями, що працюють на паливі з відходів

У німецькому місті Вупперталь почали їздити 10 автобусів на водневому паливі, виробленому на основі сміття. Проєкт реалізує місцеве комунальне підприємство Wuppertaler Stadtwerke (WSW) за підтримки Євросоюзу, а також урядів Німеччини і федеральної землі Північна Рейн-Вестфалія, передає німецьке видання Westdeutsche Zeitung.

12-метрові автобуси, поставлені бельгійським виробником Van Hool, перевозять до 75 пасажирів кожен і важать 14 тонн. Вони не викидають ані оксиду азоту, ані CO2, а лише утворюють чисту водяну пару. Встановлений на борту паливний елемент потужністю 85 кВт перетворює залитий у бак водень в електрику. Електрика приводить в рух електродвигун, який видає значні 285 к.с. Також машини оснащені літій-титанатними акумулятороми.

У Вупперталі вперше об'єднали електростанції, що працюють на паливі з відходів, і водневий транспорт. Комунальне підприємство WSW не тільки управляє парком водневих автобусів, але і виробляє паливо для них. Цим займається підвідомча компанія з утилізації відходів AWG, на сміттєспалювальному заводі якої встановлений електролізер, електрика для якого виробляється при спалюванні відходів.

«Спочатку «спалювання відходів і транспорт» здавалося екзотикою, але ми з WSW довели думки про кругову економіку до логічного кінця», - зауважив керуючий директор AWG Мартін Бікенбах.

Автобус коштує близько 650 тис. євро. Водневий проєкт у Вупперталі отримав державне фінансування у розмірі 6,5 млн євро.

Передбачається, що наступного року кількість водневих автобусів у Вупперталі зросте вдвічі – до 20. В разі успіху «Вуппертальську модель» застосують і в інших європейських містах.