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    У Норвегії з’явиться завод з виробництва екологічно чистого авіаційного палива

    нова енергія
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    У Норвегії з’явиться завод з виробництва екологічно чистого авіаційного палива

    Завод забезпечить відновлювальним паливом п’ять авіаційних маршрутів у Норвегії

    Новостворений Європейський промисловий консорціум зі штаб-квартирою в Осло оголосив про індустріалізацію технології Power-to-Liquid (PtL) для європейського ринку – це дозволить перетворити відновлювані енергетичні ресурси Норвегії на чисте паливо, повідомляє Еlectric vehicles research.

    Зараз європейський транспортний сектор все ще сильно залежить від викопних видів палива. Новий норвезький проект Norsk e-Fuel обіцяє докорінну зміну в сфері транспорту, що не шкодить клімату. Технологія передбачає використання одноетапного процесу коелектролізу, що перетворює відновлювану електроенергію, воду та СО2 на паливо. Сертифіковані кінцеві продукти можна використовувати безпосередньо в існуючих інфраструктурах.

    «Потенціал цього проекту приголомшливий. Проект робить можливим постачання відновлюваного палива у великому масштабі. Це важливо, якщо ми хочемо зробити світовий транспорт справді стійким. Ми раді сприяти технології, щоб допомогти створити відновлювану сировину разом з нашими партнерами», – зазначає співзасновник та співголова компанії Climeworks Крістоф Гебальд.

    Перший завод з виробничою потужністю 10 мільйонів літрів палива щорічно введуть в експлуатацію в 2023 році. Цей завод буде розширений в 10 разів, щоб отримати 100 мільйонів літрів відновлюваного палива до 2026 року.

    Один завод забезпечить відновлювальним паливом п’ять авіаційних маршрутів у Норвегії. Це дозволить скоротити поточні викиди від польотів між цими містами приблизно на 50%. Крім створення великої кількості робочих місць як на місцевому, так і на національному рівні, ініціатива Norsk e-Fuel стане каталізатором створення нового сектору бізнесу в галузі чистої енергії в Норвегії.

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