Разумков повідомив, коли парламент почне розглядати законопроєкт про референдум



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Спікер парламенту наголосив, що також у четвер нардепи зможуть прийняти рішення щодо доопрацьованої програмі дій уряду

Законопроєкт президента Зеленського про референдум парламент почне розглядати у четвер, 18 червня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського про референдум парламент почне розглядати у четвер, 18 червня. Про це Разумков сказав під час засідання Погоджувальної ради.

«На цьому тижні буде розглядатися законопроєкт про всеукраїнський референдум. Я думаю, що у вівторок розглянемо скорочення строків, а у четвер - зможемо розглядати в першому читанні по суті» - заявив Разумков.

Крім того, спікер парламенту наголосив, що також у четвер нардепи зможуть прийняти рішення щодо доопрацьованої програмі дій уряду.

«На четвер буде виноситись допрацьована програма дій уряду. Я думаю, що в нас буде можливість розглянути її та прийняти відповідне рішення», - додав разумков.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада проголосувала за постанову, якою відправили на доопрацювання програму дій уряду. Відзначимо, якби парламентарі підтримали дану програму, Кабмін би отримав річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.