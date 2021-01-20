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    У Шотландії в листопаді почне курсувати перший водневий поїзд

    нова енергія
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    <p>Шотландія має намір першою в Великобританії позбутися вуглецевого залізничного транспорту</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Шотландії в листопаді почне курсувати перший водневий поїзд

    Шотландія має намір першою в Великобританії позбутися вуглецевого залізничного транспорту

     

    Фото: elektrovesti.net

    Поїзд на водневої силовій установці буде пущений через 10 місяців

    Завдяки новому проекту шотландського уряду і групи інженерних компаній, що спеціалізуються на розробці водневих паливних елементів, в Шотландії в листопаді має з'явитися перший поїзд, який працює на водні, - повідомляють Elektrovesti.

    Передбачається, що поїзд на водневих паливних елементів, про створення якого оголосили 12 січня, буде готовий вже через 10 місяців.

    «Воднева тяга пропонує надійну і безвуглецеву альтернативу тепловозів, які йдуть у минуле. Проект водневого поїзда - прекрасна можливість для лідерів у виробництві інноваційного залізничного транспорту почати співпрацю з шотландськими постачальниками технологій, для розробки готового до розгортання рішення», - заявив Бен Тодд, генеральний директор компанії Arcola Energy, яка очолила проект.

    Треба відзначити, що Шотландія працює над декарбонізація всіх пасажирських залізничних перевезень в країні до 2035 року, що на п'ять років раніше встановленого Сполученим Королівством терміну - 2040 року. Нещодавно уряд Шотландії заявив, що вкладе в розвиток водневого палива 105 млн євро.

    Теги: Шотландія уряд водень
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