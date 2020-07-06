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    Доходи держпідприємств падають, зарплати керівників ростуть. Уряд розкрив вражаючі дані

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    Доходи держпідприємств падають, зарплати керівників ростуть. Уряд розкрив вражаючі дані

    Депутатка назвала держпідприємства, в яких чистий фінансовий результат останні роки падав

    Кабмін оприлюднив фінансові плани основних держпідприємств. Про це повідомила депутаатка фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Вона звернула увагу на цікавий парадокс: на тлі падіння прибутку держпідприємств зарплати їхніх директорів зростають.

    «Ось перелік компаній, в яких чистий фінансовий результат стрімко падав (період 2017-2019):
    ДП «Енергоатом» - заробив менше ніж торік майже на 20 %, а зарплату управлінському сектору підняв у  три рази!
    ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - заробив менше на 260 млн грн, збільшив зарплату керівникам майже у 4 рази!
    АТ «Харківобленерго» - дохід 31 млн грн знизився до 1 млн в рік, а зарплата виросла майже вдвічі у порівнянні з минулим роком!
    ДАХК «Артем» в 2019 заробив у 13 разів менше попередніх років, а витрати на зарплату керівництва виросла на 5 мільйонів гривень!
    ДУ «Держгідрографія» прибутки впали на 60 %, а витрати на зарплату директорів виросли утричі!
    ДУ «Український державний центр радіочастот» в 2019 році заробив у 24 рази менше ніж за попередні роки, а витрати на зарплату виросли вдвічі!
    ПАТ «Укргідроенерго» - звісно молодці. за 3 роки прибуток товариства зріс вдвічі. Та керівники про себе не забули - та підняли зарплату у 10 разів!», - повідомила депутатка.

    До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік, що запланував уряд.

    Раніше Мінсоцполітики України запевнило, що істотного підвищення рівня бідності в 2020 році не буде – він збільшитися порівняно з минулим роком лише на 6,5%.

    Нагадаємо, мінімальна зарплата українців з вересня зросте до 5 тисяч гривень.

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    Кабмін економіка Аеропорт Бориспіль зарплата промисловість уряд Укргідроенерго Ольга Василевська-Смаглюк
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