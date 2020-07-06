Доходи держпідприємств падають, зарплати керівників ростуть. Уряд розкрив вражаючі дані



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Депутатка назвала держпідприємства, в яких чистий фінансовий результат останні роки падав

Кабмін оприлюднив фінансові плани основних держпідприємств. Про це повідомила депутаатка фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Вона звернула увагу на цікавий парадокс: на тлі падіння прибутку держпідприємств зарплати їхніх директорів зростають.

«Ось перелік компаній, в яких чистий фінансовий результат стрімко падав (період 2017-2019):

ДП «Енергоатом» - заробив менше ніж торік майже на 20 %, а зарплату управлінському сектору підняв у три рази!

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - заробив менше на 260 млн грн, збільшив зарплату керівникам майже у 4 рази!

АТ «Харківобленерго» - дохід 31 млн грн знизився до 1 млн в рік, а зарплата виросла майже вдвічі у порівнянні з минулим роком!

ДАХК «Артем» в 2019 заробив у 13 разів менше попередніх років, а витрати на зарплату керівництва виросла на 5 мільйонів гривень!

ДУ «Держгідрографія» прибутки впали на 60 %, а витрати на зарплату директорів виросли утричі!

ДУ «Український державний центр радіочастот» в 2019 році заробив у 24 рази менше ніж за попередні роки, а витрати на зарплату виросли вдвічі!

ПАТ «Укргідроенерго» - звісно молодці. за 3 роки прибуток товариства зріс вдвічі. Та керівники про себе не забули - та підняли зарплату у 10 разів!», - повідомила депутатка.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік, що запланував уряд.

Раніше Мінсоцполітики України запевнило, що істотного підвищення рівня бідності в 2020 році не буде – він збільшитися порівняно з минулим роком лише на 6,5%.

Нагадаємо, мінімальна зарплата українців з вересня зросте до 5 тисяч гривень.