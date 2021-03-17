В Україні до 30% газу можна замістити воднем

В Україні до 30% газу можна замістити воднемнова енергія
На першому етапі експерименту не потрібно буде змінювати газового обладнання у будинках споживачів
17 березня 2021 року. Київ В Україні почалась підготовка до тестування газоводневої суміші для опалення двох окремих населених пунктів. Мешканці двох сіл на 50-100 будинків почнуть користуватись газоводневою сумішшю газу вже через два роки. На початку експерименту споживачі отримуватимуть суміш природного газу із 10% водню. Згодом, кількість нового енергоносія буде доведено до 20%.
Практичний експеримент з використанням газоводневої суміші розпочнеться у 2023 році та триватиме до 2025 року. За цей час будуть з’ясовані додаткові особливості використання водню в умовах звичайних домогосподарств. Перед початком тестів для відповідного рівня безпеки локальна мережа буде спеціально підготовлена, а будинки обладнанні сенсорами та сигналізаторами. Попередні результати водневого проекту РГК, якій триває з серпня 2020 року на п’яти полігонах, підтверджують, що 30% концентрація водню в газовій суміші є безпечною для моделей мереж, які максимально наближені до існуючих в Україні.
Очікується, що на першому етапі експерименту не потрібно буде змінювати газового обладнання у будинках споживачів. Однак при збільшенні концентрації водню у природному газі, можливо, доведеться змінювати горілки у деяких газових приладах.
Зараз в рамках водневого проєкту РГК тривають динамічні експерименти, коли газоводнева суміш у різних пропорціях тестується на побутових газових приладах та лічильниках газу, але на полігонах без кінцевих споживачів та у закритих мережах. Вони триватимуть до середини 2022 року, щоб передбачити всі можливі ризики.
«Ми створюємо проект, подібний до HyDeploy у Великобританії, де залучено близько 10 тисяч споживачів. Цей проект, хоч і працює в тестовому режимі, уже вийшов за межі експерименту. Це вже частина газорозподільної мережі з воднем», — каже директор департаменту стратегічного планування РГК Станіслав Казда.
«Регіональна газова компанія» у 2020 році розпочала серію експериментів, щоб вивчити поведінку водню та водневих сумішей у різній концентрації в умовах українських газопроводів. Україна декларує курс на приєднання до Green Deal, та готується взяти зобов’язання щодо зменшення викидів вуглекислого газу до 2050 року.