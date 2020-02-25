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    Зеленський назвав умову закриття шахт

    нова енергія
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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський назвав умову закриття шахт
    Президент України Володимир Зеленський

    За словами президента, жодна шахта не може бути закрита чи ліквідована, поки люди не отримають нової роботи

    В Україні закриють шахти лише тоді, коли шахтарі будуть забезпечені новими робочими місцями. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Всеукраїнській нараді працівників вугільної промисловості.

    «Жодна шахта не може бути закрита чи ліквідована, поки люди не отримають нової роботи - безпечної та з гідною оплатою. Спочатку нові робочі місця для цих людей. І тільки потім починаємо говорити про інше», - сказав президент.

    Під час наради Зеленський підтримав пропозицію представників галузі щодо створення Державного комітету з вугільної промисловості.

    Президент наголосив, що міністр інфраструктури має приділити окрему увагу ремонту доріг у невеликих шахтарських населених пунктах.

    Також глава держави звернувся до віце-прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати можливість організації робочих поїздок шахтарськими містечками з метою вивчення їхнього стану.

    Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що спалювання вугілля має залишитися в минулому, натомість в Україні необхідно розвивати відновлювальну енергетику,  а для шахтарів шукати нові робочі місця.

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