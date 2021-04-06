  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Водневий позашляховик взяв участь в гонках по пустелі

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водневий гоночний автомобіль Extreme E &nbsp; - Водневий позашляховик взяв участь в гонках по пустелі

    Водневий гоночний автомобіль Extreme E

     

    Фото: h2-view.com

    Участь в ралі водневого гоночного автомобіля стало революційним в автоспорті

    Позашляховий гоночний автомобіль компанії Extreme E на водневих паливних елементах на минулих вихідних взяв участь в авторалі біля міста Аль-Ула в Саудівській Аравії. Попереду – ще чотири етапи автомобільних гонок, які пройдуть на трьох континентах, – повідомляє H2 View.

    На позашляховику Extreme E використовується воднева паливна система, розроблена компанією AFC Energy. Участь в ралі цього гоночного автомобіля, який використовує енергію з нульовим рівнем викидів, стало революційним у міжнародному автоспорті.

    «Прекрасні піщані дюни і захоплюючий вид на місто Ал-Ула, яке знаходиться в оазисі, стали ідеальним фоном для демонстрації на міжнародних змаганнях новаторських інженерних рішень», – сказав засновник і генеральний директор Extreme E Алехандро Агаг.

    За його словами, основна мета Extreme E – висвітлити проблеми зміни клімату, з якими стикаються різні екологічні системи по всьому світу, а також продемонструвати характеристики повністю електричних позашляховиків в екстремальних умовах.

    Теги: Саудівська Аравія автомобіль водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies