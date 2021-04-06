Водневий позашляховик взяв участь в гонках по пустелі

Участь в ралі водневого гоночного автомобіля стало революційним в автоспорті

Позашляховий гоночний автомобіль компанії Extreme E на водневих паливних елементах на минулих вихідних взяв участь в авторалі біля міста Аль-Ула в Саудівській Аравії. Попереду – ще чотири етапи автомобільних гонок, які пройдуть на трьох континентах, – повідомляє H2 View.

На позашляховику Extreme E використовується воднева паливна система, розроблена компанією AFC Energy. Участь в ралі цього гоночного автомобіля, який використовує енергію з нульовим рівнем викидів, стало революційним у міжнародному автоспорті.

«Прекрасні піщані дюни і захоплюючий вид на місто Ал-Ула, яке знаходиться в оазисі, стали ідеальним фоном для демонстрації на міжнародних змаганнях новаторських інженерних рішень», – сказав засновник і генеральний директор Extreme E Алехандро Агаг.

За його словами, основна мета Extreme E – висвітлити проблеми зміни клімату, з якими стикаються різні екологічні системи по всьому світу, а також продемонструвати характеристики повністю електричних позашляховиків в екстремальних умовах.