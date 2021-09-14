«Волиньгаз» розпочав водневі випробування шкафних газорегулюючих пунктів

«Волиньгаз» уже понад рік проводить дослідження у сфері розподілу газоводневої суміші газорозподільними мережами

На Волині почалися випробування шкафних газорегулюючих пунктів (ШГРП) виробництва РГК Продакшн для роботи із воднем. На спецполігоні «Волиньгазу» в Рожище фахівці проводять тестування трьох нових ШГРП та двох вузлів обліку газу від РГК Продакшн, у рамках програми сертифікації, необхідної для їх експорту.

Спеціалісти «Волиньгазу» під наглядом незалежних аудиторів перевіряють здатність ШГРП безвідмовно редукувати газоводневу суміш. Для цього до газорозподільної системи спецполігону підключили регулююче обладнання РГК Продакшн та заповнили його сумішшю із 20% водню та 80% природного газу.

«За воднем – майбутнє. Ми знаємо, що в країнах Європи суміші водню із природним газом вже використовують у проєктах із опалювання деяких житлових комплексів. Ми почали випробування українського газорегулюючого обладнання європейського зразка для відповідної сертифікації, яка підтвердить його готовність працювати з воднем. Випробування дадуть можливість оцінити здатність роботи обладнання на водневих сумішах різних концентрацій», – повідомив голова правління «Волиньгаз» Мирослав Коротя.

«Волиньгаз» уже понад рік проводить дослідження у сфері розподілу газоводневої суміші газорозподільними мережами. Компанія бере участь у водневих дослідженнях РГК у рамках європейської ініціативи Green Deal. Мета цього проєкту – підготувати газорозподільні мережі до редизайну із можливістю роботи з чистими видами енергії, зокрема, воднем.

Завдяки «Волиньгазу» Волинь увійшла до п’ятірки областей, де створені водневі полігони (це також Житомирська, Івано-Франківська, Дніпропетровська та Харківська). 17 працівників компанії «Волиньгаз» торік пройшли навчання та атестацію, щоб отримати допуск до роботи з газоводневими сумішами.

Досліди РГК допоможуть з’ясувати, чи достатньо герметичні газові мережі для транспортування водню, оскільки щільність цього хімічного елемента менша, ніж природного газу.

«Наразі сам процес відбувається злагоджено, без збоїв. За результатами випробувань ми зробимо висновки, важливі для експлуатації мереж, як працювати з газоводневими сумішами. І висновки щодо того, який кінцевий продукт ми зможемо створити для нашого споживача», – підсумував технічний директор «Волиньгазу» Дмитро Кукоба.

РГК першою в Україні розпочала тестування нових видів енергії й від початку 2020 року веде системну підготовку полігонів і фахівців. Випробування водню та його сумішей з природним газом уже відбулися на п’яти майданчиках в Івано-Франківській, Житомирській, Дніпропетровській і Волинській областях.