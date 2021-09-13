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    На виставці в Мюнхені представлений водневий BMW iX5 Hydrogen

    нова енергія
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    Автомобіль на водневих паливних елементах BMW iX5 Hydrogen - На виставці в Мюнхені представлений водневий BMW iX5 Hydrogen

    Автомобіль на водневих паливних елементах BMW iX5 Hydrogen

    Фото: BMW

    Повноцінне тестування інноваційного автомобіля почнеться у 2022 році

    На міжнародній виставці IAA Mobility 2021 у Мюнхені (Німеччина) презентовано новий автомобіль на водневих паливних елементах BMW iX5 Hydrogen, концепція якого була представлена ще два роки тому, – повідомляє H2 View.

    Розроблений на основі кросовера BMW X5, інноваційний BMW iX5 Hydrogen поєднує в собі технологію паливних елементів BMW eDrive п'ятого покоління. Водень, необхідний для живлення водневого двигуна, зберігається в двох пластикових баках, армованих вуглецевим волокном. Разом вони вміщують 6 кг водню.

    На виставці IAA Mobility 2021 водневий BMW iX5 Hydrogen курсував трасами, що з'єднують головний виставковий комплекс з іншими виставковими майданчиками в центрі Мюнхена. Після свого дебюту автомобіль буде використовуватися для тестів, які почнуться у 2022 році.

    «Завдяки високопродуктивним паливним елементам і оптимізованій акумуляторній батареї система приводу BMW iX5 Hydrogen є унікальною у світі», – сказав керівник відділу технологій водневих паливних елементів і автомобільних проєктів BMW Group Юрген Гулднер.

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    Теги: Німеччина автомобіль водень BMW
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    На виставці в Мюнхені представлений водневий BMW iX5 Hydrogen