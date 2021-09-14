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    Продажі нового водневого автомобіля за чотири дні склали майже $40 млн

    нова енергія
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    Автомобіль на водневих паливних елементах Warrego Ute - Продажі нового водневого автомобіля за чотири дні склали майже $40 млн

    Автомобіль на водневих паливних елементах Warrego Ute

    Фото: H2X Global

    Компанія-виробник отримала двісті замовлень з чотирьох країн світу

    Австралійська автомобільна і енергетична компанія H2X Global оголосила, що її новий автомобіль на водневих паливних елементах Warrego Ute користується безпрецедентним попитом – за перші чотири дні продаж перевищив $37 млн, – повідомляє H2 View.

    Warrego Ute має електродвигуни потужністю 200 кВт і 66 кВт, а також систему паливних елементів потужністю 90 кВт. Дальність поїздки на одній водневої заправці становить 500 км, час заправки – від трьох до п'яти хвилин.

    В компанії H2X Global повідомили, що за перші чотири дні вони отримали більше двохсот замовлень на свої водневі автомобілі. При цьому замовлення надходили не тільки з Австралії, але і з Нідерландів, Німеччини та Малайзії. Серед замовників – кілька великих енергетичних компаній.

    «Warrego – це автомобіль, який чекало співтовариство піонерів зеленої енергетики. Проблеми, які звичайні електромобілі створюють для електричної мережі через її перевантаження, при використанні водневих паливних елементів зникають. Ми працюємо з нашими клієнтами над створенням альтернативних рішень, пов'язаних із зеленою енергією, і попит на екологічно чистий водень в Австралії стрімко зростає. Австралійський автомобіль, що працює на водні, дуже хороший, щоб від нього відмовитися», – сказав один з перших покупців Warrego Ute, директор австралійської компанії Veida Хаїм Пташник.

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    Теги: Австралія Електромобілі водень
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    Продажі нового водневого автомобіля за чотири дні склали майже $40 млн