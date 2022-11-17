Данілов іронічно пояснив, чому друзі Путіна повинні берегти українську енергетику

Секретар РНБО порадив Пєскову та Пригожину уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту «Хочу жити»

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до російських чиновників. Він закликав їх потурбуватися про українську енергетику, адже незабаром вони сидітимуть в українських в’язницях і в їхніх інтересах, щоб там було світло. Іронічне звернення до друзів російського диктатора Володимира Путіна Данілов розмістив у Facebook.

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«Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому. Для Пєскова, Пригожина та інших Кірієнків – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя в безпеці – це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає.

У зв'язку з цим їм слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло. Тож рекомендую уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту «Хочу жити», – написав Данілов.

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Зазначимо, українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.

Ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями. Ймовірно, у деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові включення на кілька годин.