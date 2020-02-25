Зеленський призначив заступником секретаря РНБО колишнього главу Держлікслужби



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Головою Держлікслужби Олексій Соловйов був до травня 2014 року

Соловйов є експертом Всесвітньої організації охорони здоров'я

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Соловйова заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №57/2020 оприлюднено на сайті президента.

«Призначити Соловйова Олексія Станіславовича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в документі.

Як випливає з е-декларації Соловйова, поданої ним як кандидатом на посаду секретаря РНБО, до призначення він працював у ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», і у 2018 році отримав заробітну плату 44 721 грн. На сайті МАУП повідомляється, що Соловйов Олексій Станіславович – доктор медичних наук, доктор фармацевтичних наук, завідує кафедрою загальної та клінічної фармації.

За сумісництвом Соловйов працював у Національній медичній академії післядипломної освіти П.Л. Шупика, був головою правління громадської спілки «Українська медико-фармацевтична асоціація», а також займався приватним бізнесом, і як приватний підприємець у 2018 році отримав дохід 4 825 235 грн.

Соловйов є експертом Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Соловйов був главою Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та головним державним інспектором України з контролю якості лікарських засобів. Також був главою Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, і главою Державної служби України з лікарських засобів (Держлікслужби України).