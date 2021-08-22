Горбунов показав миле фото з новонародженим сином
Горбунов тепер двічі татко
Фото Юрій Горбунов /Іnstagram
У родині Катерини Осадчої та Юрія Горбунова три дні тому народився син
У родині телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова 19 серпня народився син. Щасливий тато показав фото з малюком у своєму Іnstagram.
«Ось він – наша ніжність!», – написав Горбунов.
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Нагадаємо, 19 серпня о 5.05 ранку в сім‘ї Горбунова та Осадчої народився ще один синочок.
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