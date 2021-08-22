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    Горбунов показав миле фото з новонародженим сином

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    Горбунов тепер двічі татко - Горбунов показав миле фото з новонародженим сином
    Горбунов тепер двічі татко
    Фото Юрій Горбунов /Іnstagram

    У родині Катерини Осадчої та Юрія Горбунова три дні тому народився син

    У родині телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова 19 серпня народився син. Щасливий тато показав фото з малюком у своєму Іnstagram.

    «Ось він – наша ніжність!», – написав Горбунов.

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    Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

    Нагадаємо, 19 серпня о 5.05 ранку в сім‘ї Горбунова та Осадчої народився ще один синочок.

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    Теги: Юрій Горбунов Катерина Осадча
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    Горбунов показав миле фото з новонародженим сином