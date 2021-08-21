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    Катерина Осадча показала, який вигляд має через день після пологів (фото, відео)

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    Молода мама Катерина квітне - Катерина Осадча показала, який вигляд має через день після пологів (фото, відео)
    Молода мама Катерина квітне
    Фото Катерина Осадча / Іnstagram

    Телеведуча подякувала за привітання і розповіла про вибір імені для сина

    Відома телеведуча Катя Осадча 19 серпня втретє стала мамою - у неї і Юрія Горбунова народився син. Зірка вже вийшла в ефір після пологів і розповіла про своє самопочуття, а також вибір імені для новонародженого. Свої фото вона показала на сторінці у Іnstagram.

    Багатодітна мама з'явилася в ефірі програми «Сніданок з 1+1» і захопила квітучим зовнішнім виглядом вже на наступний день після народження дитини.

    Насамперед Катя подякувала всім за неймовірну кількість привітань, які вони з Юрою отримали. Ведуча зізналася, що зовсім не планувала народжувати в цей день, адже мала безліч планів на наступні кілька тижнів.

    Осадча розповіла, що відчуває себе чудово, так само як і новонароджений малюк. Вона згадала також про емоції чоловіка Юрія Горбунова, для якого ця дитина стала другою.

    «Тато щасливий. Тато з нашим сином Іваном вдома, бо все-таки треба розподіляти обов'язки. Я з молодшим, тато – з нашим загальним старшим», – поділилася Катя.

    Що стосується імені для синочка, то зоряна пара все ще не визначилася з ним. Однак ведуча зізналася, що воно точно не буде починатися на букву «І» (старшого сина Осадчої звуть Ілля, а молодшого – Іван). У зіркових батьків п’ять варіантів, з яких виберуть одне.

    «У нас ще є час, щоб визначитися з ім'ям для малюка. Тому що у нас кілька варіантів, у мене – п'ять. Це буде точно ім'я не на букву І, тому що імена на цю букву в моїй голові закінчилися», – поділилася зірка.

    Крім того, Осадча додала, що все-таки очікувала народження дівчинки, тому вибрати чоловіче ім'я їй складніше.

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    Фото Катерина Осадча / Іnstagram
    Фото Катерина Осадча / Іnstagram

    Також на своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала кілька знімків, на яких показала, як виглядає на наступний день після пологів. Для виходу в прямий ефір Катя одягла білу сорочку з принтом, волосся зібрала в хвіст, а також зробила ніжний макіяж з рожевою помадою.

    Нагадаємо, 19 серпня у родині телеведучих Катерини Осадчої та Юрія Горбунова народився син.

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    Теги: Юрій Горбунов Катерина Осадча
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    Катерина Осадча показала, який вигляд має через день після пологів (фото, відео)