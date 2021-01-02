  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Гайдай
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Якщо епоха бідності закінчилася, то чому знову зростають ціни та тарифи?

    • Сергій Гайдай

      Політтехнолог

    • Розсилка
    Якщо епоха бідності закінчилася, то чому знову зростають ціни та тарифи?

    Діалог політик має вести зі своїми дорослими роботодавцями, а не з дітьми

    Мовою оригіналу

    Политика удел взрослых.

    Политик – это управленец, которого взрослые и ответственные граждане нанимают на работу. К сожалению не все из них ответственные, не всегда осознанно и не всегда нанимают на работу – иногда просто назначают своим начальником.

    И в этой должности он не наш друг, член семьи, актёр, аниматор или просто классный парень, который вдруг решил поздравить нас всех с Новым годом и придумал для этого вот такой креативный сюжет. Он – нанятый народом главный менеджер исполнительной власти, гарант Конституции и главнокомандующий.

    И диалог политик должен вести со своими взрослыми работодателями. В конце года подводить итоги и давать отчёт о проделанной работе и о выполнении задач стоящих перед страной, наказов избирателей и обещаний данных им во время выборов. 

    Ни один из прежних президентов с этим не справлялся. И нынешний не стал, к сожалению, исключением

    Когда должностное лицо заменяет разговор со взрослыми на мимишный разговор с детьми, это махровая  спекуляция эмоциями. Умилительно сюсюкать с детьми, которые не осознают всех реалий жизни и им просто нравится принимать участие в этой рекламной игре с дядей президентом, куда легче чем вести диалог со взрослыми, которые делегировали тебе власть и которые могут задать тебе неудобные вопросы.

    Уже не первая весна давно прошла, а где посадки? Эпоха бедности закончилась и поэтому снова растут тарифы и цены, как и раньше? Где улучшение бизнес климата и налоговая реформа вместо государственной фискализации и чиновничьего рекета предпринимателей? Почему снова протестует малый бизнес? Поговорил с Путиным, в глаза ему посмотрел, договорился о мире? О возврате Крыма и про деокупацию Донбасса? Почему ты не ликвидировал коррупционную  государственную систему, а занял в ней положенный тебе кабинет и прикрываешь тех, кто из твоих подчиненных попался? Когда борьба с коррупцией перестанет быть «спортивной рыбалкой» – поймали, сфотографировали, отпустили? Отдал президентскую дачу детям или вселился туда сам со своими детьми? Переехал с Банковой в современный офис или по прежнему, как и предшественники мчишься туда кортежем из Конче-Заспы?

    И еще много вопросов на  которые президент не может дать внятного ответа

    С детьми поиграть доброго дядю сказочника, перед телекамерами, конечно легче. Красивая и милая картинка. От недовольных взрослых можно и уведомление про отставку получить. И тут уже не до праздника.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: реформа пропаганда діти Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Вікторія Сюмар
    Вікторія Сюмар

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies