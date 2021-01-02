Якщо епоха бідності закінчилася, то чому знову зростають ціни та тарифи?

Діалог політик має вести зі своїми дорослими роботодавцями, а не з дітьми

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Политика удел взрослых.

Политик – это управленец, которого взрослые и ответственные граждане нанимают на работу. К сожалению не все из них ответственные, не всегда осознанно и не всегда нанимают на работу – иногда просто назначают своим начальником.

И в этой должности он не наш друг, член семьи, актёр, аниматор или просто классный парень, который вдруг решил поздравить нас всех с Новым годом и придумал для этого вот такой креативный сюжет. Он – нанятый народом главный менеджер исполнительной власти, гарант Конституции и главнокомандующий.

И диалог политик должен вести со своими взрослыми работодателями. В конце года подводить итоги и давать отчёт о проделанной работе и о выполнении задач стоящих перед страной, наказов избирателей и обещаний данных им во время выборов.

Ни один из прежних президентов с этим не справлялся. И нынешний не стал, к сожалению, исключением

Когда должностное лицо заменяет разговор со взрослыми на мимишный разговор с детьми, это махровая спекуляция эмоциями. Умилительно сюсюкать с детьми, которые не осознают всех реалий жизни и им просто нравится принимать участие в этой рекламной игре с дядей президентом, куда легче чем вести диалог со взрослыми, которые делегировали тебе власть и которые могут задать тебе неудобные вопросы.

Уже не первая весна давно прошла, а где посадки? Эпоха бедности закончилась и поэтому снова растут тарифы и цены, как и раньше? Где улучшение бизнес климата и налоговая реформа вместо государственной фискализации и чиновничьего рекета предпринимателей? Почему снова протестует малый бизнес? Поговорил с Путиным, в глаза ему посмотрел, договорился о мире? О возврате Крыма и про деокупацию Донбасса? Почему ты не ликвидировал коррупционную государственную систему, а занял в ней положенный тебе кабинет и прикрываешь тех, кто из твоих подчиненных попался? Когда борьба с коррупцией перестанет быть «спортивной рыбалкой» – поймали, сфотографировали, отпустили? Отдал президентскую дачу детям или вселился туда сам со своими детьми? Переехал с Банковой в современный офис или по прежнему, как и предшественники мчишься туда кортежем из Конче-Заспы?

И еще много вопросов на которые президент не может дать внятного ответа

С детьми поиграть доброго дядю сказочника, перед телекамерами, конечно легче. Красивая и милая картинка. От недовольных взрослых можно и уведомление про отставку получить. И тут уже не до праздника.

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