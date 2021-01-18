Іспит з української мови для чиновників. Стали відомі деталі

Із 16 липня держслужбовців очікує нове випробовування

Національна комісія зі стандартів державної мови готує іспити на рівень володіння української з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Мовні іспити для тих, хто прагне стати громадянами України чи державними службовцями розробляють відповідно до статті 11 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Кремінь повідомив, що Національна комісія вже сформувала вимоги до рівнів володіння державною мовою.

«Готовність до початку іспитів із 16 липня висока, тому переконаний у тому, що сьогодні не існує якихось кардинальних причин, щоби ця дата була відтермінована. Я знаю про компетентність та професійність членів цієї Національної комісії», — додав він.

Кремінь розповів, іспити для претендентів на державні посади складатимуться з двох частин: усної й письмової. Крім усього іншого, залежно від посади і її рівня, буде визначатися й рівень складності тестових завдань.

Наразі відомо, що з липня мовне випробування для чиновників буде доступне постійно. Комісія вже понад рік активно готує програму комплексного іспиту та всі необхідні документи, щоб іспит стартував вчасно й був доступним у різних регіонах України. Крім того, за планами він має бути зашифрованим і комп’ютеризованим, щоби ні в кого не виникало спокуси «повпливати» на результати.

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