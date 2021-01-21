ЗМІ: Трамп зобов'язав Секретну службу продовжити охорону усіх своїх дітей

Сім'я Дональда Трампа залишиться під охороною ще на пів року

Як правило, охороні підлягають лише неповнолітні діти президента, але Трамп розпорядився продовжити охорону для всіх дітей

Перед тим як покинути пост президента США, Дональд Трамп дав розпорядження Секретній службі продовжити охорону всіх його дітей на пів року.

Про це повідомляють CNN та The Washington Post з посиланням на високопоставлене джерело.

ЗМІ уточнюють, що охороняти також будуть і чоловіка Іванки Трамп Джареда Кушнера і дружину Еріка Трампа Лару.

Зазвичай захист поширюється на дітей до 16 років, однак після підписання відповідного меморандуму Секретна служба зможе забезпечити охорону всіх дітей Трампа, в тому числі повнолітніх, уточнює CNN.

Сам президент і його дружина підлягають охороні впродовж усього життя.

Зазначимо, у колишнього президента США п'ять дітей: сини Дональд (43 роки) і Ерік (37 років), а також дочка Іванка (39 років) від першого шлюбу, дочка Тіффані (27 років) від другого і син Беррон (14 років) від третього шлюбу з Меланією.

Як повідомляє The Washington Post, Трамп також видав розпорядження забезпечити охорону для ключових співробітників його адміністрації, які залишили пости: колишнього глави мінфіну Стівена Мнучіна, колишнього глави адміністрації Марка Медоуза і колишнього радника з нацбезпеки Роберта О'Браєна. Їх також охоронятимуть протягом шести місяців.

Крім цього, охорону отримає колишній віце-президент Майк Пенс і його дружина Карен.

Як відомо, 20 січня 45-й президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. Його вся в чорному супроводжувала дружина Меланія та кілька людей охорони.

Церемонія від'їзду Трампа супроводжувалася традиційним військовим салютом з 21 гармати.

За інформацією ЗМІ, Трамп дивився інавгурацію свого наступника Джо Байдена на шляху до Флориди.