У Києві сталася велика пожежа у складському приміщенні (фото, відео)



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Загоряння сталось в підвальному приміщенні будівлі Фото: ДСНС

Рятувальникам знадобилося вісім годин на ліквідацію пожежі

У понеділок, 19 серпня, о 15:15 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій будівлі, що знаходиться в пров. Радищева Солом’янського району столиці.

В ході проведення розвідки рятувальники встановили, що загоряння сталось в підвальному приміщенні будівлі, що використовувалось як склад зі зберігання готової продукції. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Вироби зберігались в картонних коробках, розміщених на таких же легкозаймистих дерев'яних палетах, що сприяло швидкому поширенню вогню. Крім того, роботу вогнеборців на певних етапах значно ускладнила надзвичайно висока температура в приміщенні. В одне суцільне підвальне приміщення площею 1000 кв. м, замкнений простір без доступу кисню та можливості виходу диму, виведений лише один вихід. Рятувальникам довелось власноруч створювати додаткові отвори для можливості прокладання магістральних ліній та подачі водяних стволів всередину.

О 20:43 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу на площі 250 кв. м. О 23:02 пожежу було ліквідовано.

До ліквідації було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 47 чоловік особового складу.

Жодна особа не постраждала.

Причини займання стануть відомі після проведення слідства правоохоронними органами.