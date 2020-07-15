У Харкові жінка вбила дитину й себе: поліція назвала причину трагедії



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Трагедія сталася у приватному будинку в Харкові Фото: скріншот відео

У поліції з'ясували, що штовхнуло жінку на страшний крок

Правоохоронці розслідують страшну трагедію, що сталася 13 липня у Харкові.

У приватному будинку виявили мертвими жінку і її 10-річного сина. У матері були порізані вени, у хлопчика – ознаки задушення.

Правоохоронці припускають, що 37-річна жінка вбила спочатку дитину, а потім і себе.

У поліції кажуть, що у всьому винний відчай через прострочені банківські кредити. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка була у ванній, де її й знайшли родичі, що повернулися додому. Хлопчик - у сусідній кімнаті, теж без ознак життя.

Перед тим, як зважитися на страшний крок, жінка залишила записку. В ній вона просила нікого не звинувачувати в тому, що трапилося, і пробачення у рідних.

Жінка в приватному будинку жила з братами і матір'ю. Вона виховувала двох синів, чоловіка не було. Заробляла на життя шиттям. А у поліції кажуть, що до вбивства і суїциду її міг довести відчай. В банках вона набрала кредитів, з якими не могла впоратися.

Психічних розладів у загиблої не було. Сім'я вважалася благополучною, а сусіди відгукуються про загиблу, як про турботливу матір. Старший Микита – який загинув – любив поганяти на велосипеді й добре вчився.

Сусіди додають, що сім'я жила відлюдькувато. Про які-небудь у них проблеми ніхто не знав, але чули про борги. Молодший син залишився сиротою, у момент трагедії вдома його не було.