  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Харкові жінка вбила дитину й себе: поліція назвала причину трагедії

    • Розсилка
    Трагедія сталася у приватному будинку в Харкові - У Харкові жінка вбила дитину й себе: поліція назвала причину трагедії
    Трагедія сталася у приватному будинку в Харкові
    Фото: скріншот відео

    У поліції з'ясували, що штовхнуло жінку на страшний крок

    Правоохоронці розслідують страшну трагедію, що сталася 13 липня у Харкові.

    У приватному будинку виявили мертвими жінку і її 10-річного сина. У матері були порізані вени, у хлопчика – ознаки задушення.

    Правоохоронці припускають, що 37-річна жінка вбила спочатку дитину, а потім і себе.

    У поліції кажуть, що у всьому винний відчай через прострочені банківські кредити. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Жінка була у ванній, де її й знайшли родичі, що повернулися додому. Хлопчик - у сусідній кімнаті, теж без ознак життя.

    Перед тим, як зважитися на страшний крок, жінка залишила записку. В ній вона просила нікого не звинувачувати в тому, що трапилося, і пробачення у рідних.

    Жінка в приватному будинку жила з братами і матір'ю. Вона виховувала двох синів, чоловіка не було. Заробляла на життя шиттям. А у поліції кажуть, що до вбивства і суїциду її міг довести відчай. В банках вона набрала кредитів, з якими не могла впоратися.

    Психічних розладів у загиблої не було. Сім'я вважалася благополучною, а сусіди відгукуються про загиблу, як про турботливу матір. Старший Микита – який загинув – любив поганяти на велосипеді й добре вчився.

    Сусіди додають, що сім'я жила відлюдькувато. Про які-небудь у них проблеми ніхто не знав, але чули про борги. Молодший син залишився сиротою, у момент трагедії вдома його не було.

    Харків Національна поліція України діти розслідування самогубство жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ