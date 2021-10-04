Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

Підозрювані – мешканці Чернігова, наймолодшому з них 16 років, а найстаршому – 18

На час досудового розслідування п’ятеро фігурантів перебуватимуть під вартою

Деснянський районний суд міста Чернігова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування усім чотирьом підозрюваним у вбивстві поліцейського та чоловікові, який пограбував одного з потерпілих. Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

«На час досудового розслідування п’ятеро фігурантів перебуватимуть під вартою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікують за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186) ККУ.

Раніше підозрювані розповіли моторошні деталі вбивства поліцейського.

Правоохоронців Артема Єрохіна та Володимира Савона побили у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі.

Правоохоронці затримали зловмисників. Підозрювані – четверо мешканців Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні умисного вбивства (п. 12 частини 2 статті 115 ККУ).