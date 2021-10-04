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    Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

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    Підозрювані &ndash; мешканці Чернігова, наймолодшому з них 16 років, а найстаршому &ndash; 18 - Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові
    Підозрювані – мешканці Чернігова, наймолодшому з них 16 років, а найстаршому – 18
    фото: cn.npu.gov.ua

    На час досудового розслідування п’ятеро фігурантів перебуватимуть під вартою

    Деснянський районний суд міста Чернігова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування усім чотирьом підозрюваним у вбивстві поліцейського та чоловікові, який пограбував одного з потерпілих. Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

    «На час досудового розслідування п’ятеро фігурантів перебуватимуть під вартою», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікують за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186) ККУ.

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    Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові
    Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові
    Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові
    Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові
    Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові
    Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

    Раніше підозрювані розповіли моторошні деталі вбивства поліцейського.

    Правоохоронців Артема Єрохіна та Володимира Савона побили у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі.

    Правоохоронці затримали зловмисників. Підозрювані – четверо мешканців Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні умисного вбивства (п. 12 частини 2 статті 115 ККУ).

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    Теги: Національна поліція України суд вбивство арешт розслідування Чернігів
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    Суд арештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові