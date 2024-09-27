Знову разом? Аль Пачіно засвітився на вечірці у своєї молодшої на 54 роки дівчини

Аль Пачіно і Нур Альфаллах мають спільного сина. Роман народився у червні 2023-го року

Схоже на те, що американський актор Аль Пачіно та його подруга Нур Альфаллах, які було розійшлися невдовзі після народження спільної дитини, знову разом. Про це свідчить поява 84-річної кінозірки на дні народження Нур.

Аль Пачіно не лише навідався на свято, а ще й разом із іменинницею задмухував свічки на її торті.

Аот Пачіно разом із іменинницею задмухує свічки на її торті скриншот відео

Відео з святкування 30-річчя Альфаллах запостила у Instagram її сестра Софія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophia Alfallah (@sophiaalfallah)

Серед зіркових гостей на святкуванні були Джулія Фокс і Скаут Вілліс.

Нагадаємо, сина Романа від актора Альфаллах народила у червні 2023-го року. Для Аля це четвертий нащадок.

Нур Альфалла зі своїм сином Романом фото: Vogue

У актора є троє дорослих дітей, водночас він ніколи не був одружений. Нур Альфаллах нещодавно також заявляла, що найближчим часом не збирається пов'язувати себе узами шлюбу. 20 серпня в інтерв'ю TMZ вона розповіла про свої стосунки із зіркою Голлівуду і похвалила його, як батька своєї дитини.

Відомо, що до Аль Пачіно Нур зустрічалася з Міком Джаггером.