Знову разом? Аль Пачіно засвітився на вечірці у своєї молодшої на 54 роки дівчини
Аль Пачіно і Нур Альфаллах мають спільного сина. Роман народився у червні 2023-го року
Схоже на те, що американський актор Аль Пачіно та його подруга Нур Альфаллах, які було розійшлися невдовзі після народження спільної дитини, знову разом. Про це свідчить поява 84-річної кінозірки на дні народження Нур.
Аль Пачіно не лише навідався на свято, а ще й разом із іменинницею задмухував свічки на її торті.
Відео з святкування 30-річчя Альфаллах запостила у Instagram її сестра Софія.
Серед зіркових гостей на святкуванні були Джулія Фокс і Скаут Вілліс.
Нагадаємо, сина Романа від актора Альфаллах народила у червні 2023-го року. Для Аля це четвертий нащадок.
У актора є троє дорослих дітей, водночас він ніколи не був одружений. Нур Альфаллах нещодавно також заявляла, що найближчим часом не збирається пов'язувати себе узами шлюбу. 20 серпня в інтерв'ю TMZ вона розповіла про свої стосунки із зіркою Голлівуду і похвалила його, як батька своєї дитини.
Відомо, що до Аль Пачіно Нур зустрічалася з Міком Джаггером.
Коментарі — 0