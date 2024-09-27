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Знову разом? Аль Пачіно засвітився на вечірці у своєї молодшої на 54 роки дівчини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Аль Пачино і Нур Альфаллах задувають свічки на торті
скриншот відео

Аль Пачіно і Нур Альфаллах мають спільного сина. Роман народився у червні 2023-го року

Схоже на те, що американський актор Аль Пачіно та його подруга Нур Альфаллах, які було розійшлися невдовзі після народження спільної дитини, знову разом. Про це свідчить поява 84-річної кінозірки на дні народження Нур.

Аль Пачіно не лише навідався на свято, а ще й разом із іменинницею задмухував свічки на її торті.

Аот Пачіно разом із іменинницею задмухує свічки на її торті
Аот Пачіно разом із іменинницею задмухує свічки на її торті
скриншот відео

Відео з святкування 30-річчя Альфаллах запостила у Instagram її сестра Софія.

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Публикация от Sophia Alfallah (@sophiaalfallah)

Серед зіркових гостей на святкуванні були Джулія Фокс і Скаут Вілліс.

Нагадаємо, сина Романа від актора Альфаллах народила у червні 2023-го року. Для Аля це четвертий нащадок.  

Нур Альфалла зі своїм сином Романом
Нур Альфалла зі своїм сином Романом
фото: Vogue

У актора є троє дорослих дітей, водночас він ніколи не був одружений.  Нур Альфаллах нещодавно також заявляла, що найближчим часом не збирається пов'язувати себе узами шлюбу. 20 серпня в інтерв'ю TMZ вона розповіла про свої стосунки із зіркою Голлівуду і похвалила його, як батька своєї дитини.

Відомо, що до Аль Пачіно Нур зустрічалася з Міком Джаггером. 

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Теги: свята актор Аль Пачино

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