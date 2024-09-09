Литва готує національний план масової евакуації населення

У жовтні у Литві підготують національний план масової евакуації, крім того, країна подаватиме заявки на фінансування з боку Європейського Союзу

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте оголосила, що на початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації. Про це пише LRT.

«Самоврядування має свої плани евакуації, але очевидно, що ми повинні мати план національного масштабу і бути готовими до його реалізації», – сказала Білотайте на пресконференції.

Вона наголосила, що через кібератаки безпека населення стала пріоритетним питанням. «Сьогодні цивільний захист є актуальним як ніколи. Війна проти України триває, країни нашого регіону зазнають гібридних та дезінформаційних атак, а диверсії – це наша нова реальність. Важливо відзначити, що ми перебуваємо на передовій позиції, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному», – сказала Білотайте на пресконференції.

За словами очільниці відомства, недостатньо зміцнювати цивільний захист на національному рівні, тому було вирішено працювати разом із іншими країнами Балтії. Крім того, країни подаватимуть заявки на фінансування з боку Європейського Союзу.

«Настав час об'єднати наші можливості та діяти скоординовано як на регіональному рівні, так і на рівні ЄС. Так, це дуже дорого, але ми маємо обговорити можливості об'єднання наших зусиль та отримання відповідної підтримки з боку ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні Європейського Союзу, щоб краще зрозуміти загрози та забезпечити заходи цивільного захисту», – сказала міністерка.

Міністерство закликає провести оцінки ризиків у масштабах усього ЄС, щоб забезпечити спільне розуміння загроз та ефективніші заходи цивільної оборони. Сторони зобов'язуються продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс додав, що зараз країна працює над створенням безпечних притулків у підземних будівлях. «Зараз у Латвії налічується близько 5000 підземних будівель. Ми прагнемо того, щоб до листопада ці будівлі були готові до використання як сховища», – сказав Козловскіс.

Як нагадує видання, у середині липня Сейм Литви затвердив програму зміцнення та розвитку цивільної оборони, ініційовану Міністерством внутрішніх справ, яка включає створення нових притулків, систем оповіщення, спеціального мобільного додатка та фінансування у розмірі 285 мільйонів євро.

До слова, Литва завершила перекриття засобами контрмобільності території поруч із мостом, що сполучає країну з РФ, а також бродів вздовж ріки Німан. Як повідомляє пресслужба міністерства оборони Литви, «заходи протимобільності» є важливою складовою концепції оборони країни.