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День українського кіно-2024: історія свята та цікаві факти

Наталія Порощук
glavcom.ua
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День українського кіно-2024: історія свята та цікаві факти
Історія українського кіно починається з 1893 року
фото з відкритих джерел

У вересні 1896 року в Харкові відбулося перше кінознімання в Україні

Сьогодні, 14 вересня, відзначається День українського кіно. Це свято є важливою подією в культурному житті країни. «Главком» підготував для вас про історію заснування цього свята, цікаві факти та найпопулярніші фільми України.

Зміст

Коли відзначають День українського кіно?

Щорічно День українського кіно відзначається у другу суботу вересня. У 2024 році ця дата припала на 14 вересня. Указ «Про день українського кіно» 12 січня 1996 року підписав другий президент України Леонід Кучма.

«Установити в Україні професійне свято працівників кінематографії - День українського кіно, яке відзначати щорічно у другу суботу вересня», – йдеться в указі.

Історія українського кіно

У вересні 1896 року в Харкові відбулося перше фільмування в Україні. Відомий фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів, а вже в грудні того ж року організував перший український кіносеанс, який пройшов у Харківському оперному театрі.

Дехто вважає, що історія українського кіно почалася у 1893 році. Йосип Тимченко, механік Одеського університету, розробив апарати для кінознімання та проєкції фільмів. Важливо, що його винахід з'явився на три місяці раніше за апарат Едісона і більш ніж на рік випередив братів Люм'єрів.

День українського кіно-2024: історія свята та цікаві факти фото 1

Перші кіносеанси в Україні пройшли в Одесі, Харкові та Львові. Уже після успіху документальних хронік почали знімати і художні фільми. Перший український ігровий фільм «Запорізька Січ» був знятий Данилом Сахненком у 1911 році. Стрічка розповідала про події часів кошового отамана Івана Сірка в середині XVII століття.

У дореволюційний період кіно стало домівкою для багатьох видатних українських акторів, серед яких була й Віра Холодна, справжня «королева екрану» того часу, яка народилася в Полтаві й активно знімалася в Одесі.

Видатна українська кіноакторка епохи німого кіно Віра Холодна
Видатна українська кіноакторка епохи німого кіно Віра Холодна
фото з відкритих джерел

Серпень 1918 року, коли Україна проголосила незалежність, став важливим етапом для українського кінематографа. Гетьман Павло Скоропадський видав указ про українізацію кіноіндустрії, і на його основі було створено першу українську державну кінокомпанію – «Українфільм». Проте цей факт тривалий час замовчувався через радянську окупацію, і українські дослідники дізналися про існування «Українфільму» лише після відновлення незалежності України в 1991 році.

У 1922 році було засновано Всеукраїнське фотокіноуправління, яке відновило кінопідприємства в Одесі та Ялті. У 1928 році в Києві відкрили нову кінофабрику, яка згодом стала Київською кіностудією імені Олександра Довженка. В цей період було створено кілька німих фільмів, зокрема Олександра Довженка «Земля», який став культовим для свого часу.

Письменник та видатний кінорежисер Олександр Довженко
Письменник та видатний кінорежисер Олександр Довженко
фото: Український інститут національної пам'яті

Олександр Довженко був видатним кіномитцем, який поєднував у своїй творчості елементи філософії, публіцистики та поезії. Його новаторські фільми, такі як «Звенигора» (1928) та «Земля» (1930), заклали основи для напряму, відомого як «українське поетичне кіно», і піднесли український кінематограф до світового рівня.

Цікаві факти про українське кіно

  1. Перший кіносеанс в Україні відбувся у 1896 році, завдяки зусиллям відомого фотографа Альфреда Федецького. Кадри, які побачила публіка, складалися з простих сюжетів – це були короткі замальовки з життя на вулицях Харкова.
  2. Перша німе кіно в Україні, відзняте у 1911 році, називалося «Запорізька Січ». А в 1927 році на екрани вийшла перша українська мультиплікаційна стрічка «Казка про солом’яного бичка», створена за мотивами народної казки, яка не збереглася до наших днів.
  3. У 1928 році відкрилася перша кінофабрика у Києві.. Два роки по тому, в 1930-му, світ побачив один із найвидатніших фільмів – «Землю» Олександра Довженка.
  4. Протягом тривалого часу українські фільми, як і кінематограф загалом, були німими. Лише в 1930 році на екрани вийшла перша озвучена кінострічка – «Ентузіазм. Симфонія Донбасу» режисера Дзиґи Вертова. Цей фільм справив велике враження на Чарлі Чапліна, який назвав його «звукоглядною симфонією».
  5. У 1964 році вийшов один із найвідоміших українських фільмів – «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Він отримав 39 міжнародних нагород та 28 призів на різних кінофестивалях у всьому світі.
  6. Мультфільм про трьох козаків, зокрема серія «Як козаки у футбол грали», яка вийшла у 1967 році, стала однією з найулюбленіших серед глядачів. До речі, гравці «Динамо» переглядали цей мультфільм перед важливими матчами, вважаючи, що він приносить удачу.
  7. З 1997 року українські фільми регулярно висуваються на премію «Оскар». У 2024 році «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав перший для України Оскар у категорії «Найкращий документальний фільм».
  8. Перший український серіал під назвою «Царівна», створений за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської, вийшов у 1994 році. Він складався з 20 серій.

Популярні українські фільми

«Додому» (2019)

Ця стрічка розповідає про кримськотатарську родину – батька та його синів, одного живого, іншого загиблого. Фільм здатний зачепити за живе кожного глядача, адже порушує важливі теми: війну на Сході України, окупацію Криму та долю кримськотатарського народу. Проте головною лінією є стосунки між батьками й дітьми та пошук свого місця у житті. Міжнародна прем’єра відбулася на Каннському кінофестивалі 2019 в програмі «Особливий погляд», а на ОМКФ того ж року стрічка здобула Гран-прі.

«Кіборги» (2017)

Це фільм про героїзм, самопожертву та любов до рідної землі. Випущена у 2017 році, стрічка режисера Ахтема Сеітаблаєва присвячена захисникам Донецького аеропорту, які тримали оборону протягом 242 днів восени 2014 року. Їхня стійкість і мужність настільки вразила супротивника, що ті назвали українських військових «кіборгами». Ця назва й стала заголовком фільму. Сценарій ґрунтується на реальних розповідях учасників бойових дій.

«Носоріг» (2021)

Стрічка Олега Сенцова, створена у співпраці України, Польщі та Німеччини, переносить глядача у кримінальний світ 1990-х. Головний герой на прізвисько Носоріг поринає у бандитське життя того часу, поступово скочуючись на шлях насильства, що веде його зовсім не туди, куди він очікував.

«Довбуш» (2023)

Події фільму розгортаються на початку XVIII століття в Карпатах, де місцеве населення страждає від польської шляхти. Брати Олекса та Іван Довбуші, що борються за справедливість, опиняються по різні сторони конфлікту через різне розуміння помсти.

У жорстокому світі лицемірства та гноблення Олекса прагне не лише вижити, а й здобути щасливе майбутнє для свого народу. Історичний пригодницький фільм «Довбуш» зняв український режисер Олесь Санін.  Він залучив до фільму професіоналів з Польщі та Канади. Зйомки проходили у Карпатах, на Тернопільщині та у Києві. 

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Теги: кіно Держкіно кіностудія Україна свято традиції

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