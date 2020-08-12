12 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів від 70-и Сили

Сьогодні рекомендується працювати, не покладаючи рук - в такому випадку ви знайдете потужну енергію і здоров'я

12 серпня відзначаються такі свята:

Міжнародний день молоді

Всесвітній день слонів

Апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка, а також мученика Іоанна Воїна

Народні прикмети на 12 серпня:

Зірки сильно мерехтять перед світанком - до рясних опадів.

У повітрі літає павутина - сонячна погода ще довго протримається.

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

Багато горобини достигло - осінь буде ранньою і дощовою, а зима - холодною.

Іній на деревах - до хорошого урожаю озимих.

Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.

Стиглий овес вдруге зазеленів - осінь похмурої буде.

Кішка старанно вмивається - на гарну погоду.

Що не рекомендується робити 12 серпня:

Лінуватися і навіть просто довго відпочивати: сьогодні потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим і повним сил.

У кого іменини 12 серпня?

Іменини сьогодні святкують Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.