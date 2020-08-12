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    Суспільство

    12 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів від 70-и Сили - 12 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів від 70-и Сили

    Сьогодні рекомендується працювати, не покладаючи рук - в такому випадку ви знайдете потужну енергію і здоров'я

    12 серпня відзначаються такі свята:

    • Міжнародний день молоді
    • Всесвітній день слонів
    • Апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка, а також мученика Іоанна Воїна

    Народні прикмети на 12 серпня:

    • Зірки сильно мерехтять перед світанком - до рясних опадів.
    • У повітрі літає павутина - сонячна погода ще довго протримається.
    • Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.
    • Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.
    • Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.
    • Багато горобини достигло - осінь буде ранньою і дощовою, а зима - холодною.
    • Іній на деревах - до хорошого урожаю озимих.
    • Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.
    • Стиглий овес вдруге зазеленів - осінь похмурої буде.
    • Кішка старанно вмивається - на гарну погоду.

    Що не рекомендується робити 12 серпня:

    Лінуватися і навіть просто довго відпочивати: сьогодні потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим і повним сил.

    У кого іменини 12 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

    свята дощ
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