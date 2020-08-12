12 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів від 70-и Сили
Сьогодні рекомендується працювати, не покладаючи рук - в такому випадку ви знайдете потужну енергію і здоров'я
12 серпня відзначаються такі свята:
- Міжнародний день молоді
- Всесвітній день слонів
- Апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка, а також мученика Іоанна Воїна
Народні прикмети на 12 серпня:
- Зірки сильно мерехтять перед світанком - до рясних опадів.
- У повітрі літає павутина - сонячна погода ще довго протримається.
- Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.
- Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.
- Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.
- Багато горобини достигло - осінь буде ранньою і дощовою, а зима - холодною.
- Іній на деревах - до хорошого урожаю озимих.
- Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.
- Стиглий овес вдруге зазеленів - осінь похмурої буде.
- Кішка старанно вмивається - на гарну погоду.
Що не рекомендується робити 12 серпня:
Лінуватися і навіть просто довго відпочивати: сьогодні потрібно багато працювати, щоб в інші дні бути здоровим і повним сил.
У кого іменини 12 серпня?
Іменини сьогодні святкують Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.