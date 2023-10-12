12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

12 жовтня – Всесвітній день економіста та День економіста в Україні

Цього дня не можна прибирати в хаті та сваритися з людьми

12 жовтня відзначається Всесвітній день економіста та День економіста в Україні, Всесвітній день зору та Всесвітній день боротьби з артритом. Віряни вшановують пам'ять трьох святих мучеників Прова, Тараха та Андроника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день економіста та День економіста в Україні

Дата святкування Всесвітнього дня економіста припадає на 12 жовтня. В цей день видатні працівники галузі нагороджуються премією Шведського центрального банку за рішенням Нобелівського комітету. В цей же день відзначається і День економіста в Україні.

Вперше слово «економіка» з’явилося в 4 столітті до н.е. Це грецький термін, що означає «мистецтво ведення домашнього господарства». З розвитком цивілізації роль даної сфери в житті людства ставала все більш вагомою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З часом людей стала цікавити мета їхніх дій, способи і засоби її досягнення. Так, 16 століття ознаменувалось початком зародження перших економічних шкіл.

У 20 столітті відомий англійський економіст Лайонел Роббінс визначив предмет економічної науки та назвав її проблемою вибору між цілями та засобами, проблемою оптимального розподілу ресурсів для задоволення цих цілей і формування механізмів, що здійснюють подібний розподіл.

Всесвітній день зору

Всесвітній день зору (World Sight Day) – важливий щорічний захід, який світова спільнота відзначає у другий четвер жовтня. Започаткували його у 1999 році з ініціативи ВООЗ. Подія присвячена проблемам боротьби з офтальмологічними захворюваннями, забезпечення якісної медичної допомоги для виявлення порушень на ранніх стадіях.

В Україні вражених сліпотою налічується 300 тис. осіб. Протягом року внаслідок порушень функцій зору проводиться майже 300 тис. операцій, а близько 12 тисяч українців отримують інвалідність.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день боротьби з артритом

Кожен рік, починаючи з 1996, 12 жовтня за ідеєю ВООЗ проводиться Міжнародний день боротьби з артритом.

Серед причин інвалідності саме хвороби ревматологічного спектру займають один із перших рядків. Приблизно кожна 100 людина на планеті страждає від артриту, приблизно через 6 років після діагностування хвороби 50% пацієнтів стають непрацездатними, а їхнє життя супроводжує біль. На жаль, ця недуга може вразити будь-яку людину – дорослу чи дитину. Найчастіше артрит діагностується у працездатних жінок та чоловіків у віці 30-50 років. У жіночої частини населення артрит зустрічається в 5 разів частіше.

Мета цього всесвітнього дня – привернути увагу суспільства до цієї хвороби та проблем хворих, підвищити поінформованість. Розвиток артриту можливо попередити. Для цього важливо слідкувати за своїм здоров’ям: дотримуватися збалансованого раціону, займатися фізичною активністю, захищати суглоби від надмірного навантаження.

Яке сьогодні релігійне свято

12 жовтня в церковному календарі – день пам’яті трьох святих мучеників Прова, Тараха та Андроника. Коли відбувалися гоніння за християнами, трьох чоловіків схопили та привели на суд до правителя. По черзі Прова, Тараха та Андроника запитували, як їх звати, але вони всі казали «Я – християнин, і це ім'я дорожче за те, яке мені дали батьки». Мучеників довго допитували, били й карали, але вони стверджували, що не бояться смерті. Коли мучителі втратили надію відвернути християн від їхньої віри, то кинули чоловіків у клітку до диких звірів. Та ті їх не зачіпали. Зрештою, мучеників убили мечем.

Що не можна робити цього дня

Не дозволяється прати білизну, прибирати в хаті та сваритися з людьми.

Не можна мститися чи ображати когось цього дня.

Заборонено купувати церковні свічки, тому що можна накликати на себе хворобу.

Народні прикмети і традиції

Північний вітер цього дня вказує на швидке похолодання, а південний – на теплу погоду;

На небі вночі багато зірок – чекайте на добрий урожай наступного року;

Якщо зірки тьмяні – буде тепло, мерехтять – найближчим часом може піти сніг, яскраві – до морозу.

Пам’ятні події 12 жовтня

1428 рік – під час Столітньої війни англійці починають облогу Орлеана;

1492 рік – Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягає сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії;

1618 рік – армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами захоплює Москву;

1727 рік – на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обирають гетьманом Лівобережної України;

1860 рік – Ґарібальді Дзузеппе проголошує Віктора Емануїла королем об'єднаного Королівства Італія;

1863 рік – в Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1871 рік – президент США Улісс Ґрант забороняє Ку-клукс-клан і наказує заарештувати лідерів цієї організації;

1863 рік – у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1905 рік – Норвегія розриває унію зі Швецією та стає незалежним королівством;

1917 рік – екіпаж міноносця «Завидный» піднімає український прапор і відмовляється його спускати;

1920 рік – у Ризі підписують Договір про перемир'я та прелімінарні умови миру, за яким припинялися бойові дії, визначалася лінія кордону в Україні;

1956 рік – створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1965 рік – на урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стають кавалерами Ордену Британської імперії;

1971 рік – на Бродвеї відбувається прем'єра рокопери «Jesus Christ Superstar»;

1991 рік – в Києві відбувається установчий з'їзд Соціалістичної партії України;

1994 рік – в місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписують повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією;

2010 рік – внаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом у Нікопольському районі гинуть 45 осіб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Богдан, Олександр, Іван, Денис, Макар, Кузьма, Мартин, Тарас, Микола, Федот.