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    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята

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    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята

    Пташенята вільно плавають разом із батьками

    На озері біля входу в Центральний парк лебедине поповнення. У Руслана та Людмили вилупилося п'ять пташенят. 

    Пару птахів, які є живим символом цього місця відпочинку, повернули до водойми на початку квітня.

    За два місяці лебідка встигла висидіти п'ять сіреньких пташенят. Вони вільно плавають разом із батьками в пошуках смачненького на радість дітлахам, які приходять на них поглянути. 

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    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята
    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята
    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята
    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята
    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята
    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята
    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята
    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята
    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята
    У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята

    Нагадаємо, в 2019 році пара виростила трьох лебедят. 

    Джерело: Vinbazar

    Вінниця птахи парк
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