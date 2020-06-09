У Центрального парку в пари лебедів вилупилося пташенята



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Пташенята вільно плавають разом із батьками

На озері біля входу в Центральний парк лебедине поповнення. У Руслана та Людмили вилупилося п'ять пташенят.

Пару птахів, які є живим символом цього місця відпочинку, повернули до водойми на початку квітня.

За два місяці лебідка встигла висидіти п'ять сіреньких пташенят. Вони вільно плавають разом із батьками в пошуках смачненького на радість дітлахам, які приходять на них поглянути.

Нагадаємо, в 2019 році пара виростила трьох лебедят.

Джерело: Vinbazar