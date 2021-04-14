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    14 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    14 квітня - Свята Марія Єгипетська - покровителька жінок і шлюбу - 14 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    14 квітня - Свята Марія Єгипетська - покровителька жінок і шлюбу
    Фото: з відкритих джерел

    Сьогодні не намагайтеся планувати важливі справи

    14 квітня християни вшановують пам'ять Преподобної Марії Єгипетської, яка 50 років жила в пустелі, молилася і викорінювала з себе гріховні бажання.

    День преподобної Марії Єгипетської

    14 квітня православні християни відзначають великий день – це Великий вівторок і День Марії Єгипетської. За церковним календарем вшановується свята Марія Єгипетська. Свята була покровителькою жінок і цей день вважається жіночим святом.

    Наші предки вірили, що в цей світлий день кожна заміжня жінка може привернути щастя в свій шлюб.

    З цією метою також відмивали вхідні двері водою з доданим до неї вином і медом.

    Традиції та звичаї

    Свята Марія (Марія) Єгипетська є покровителькою жінок, дружин і родинного вогнища. Тому в цей день святої моляться за благополуччя, заступництво і щоб шлюб був щасливим.

    Прикмети на 14 квітня кажуть, що якщо дружина сьогодні приготує млинці, змаже їх медом і над ними прочитає спеціальну молитву святої Марії, а потім пригостить ними чоловіка, то чоловік стане самим люблячим і турботливим на світі, а шлюб буде щасливим.

    Також прикмети свідчать, що сім’я буде щасливою, якщо весь цей день проведе разом.

    Що не можна:

    • У цей день не можна лихословити, використовувати лайливі слова, бажати людям поганого.
    • Не варто грішити обжерливістю – варто їсти просту їжу.
    • Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.

    Народні прикмети

    • сира погода – до врожаю грибів;
    • грім гримить – до ясного теплого літа;
    • блискавка блискає, а грому не видно – до посушливого літа;
    • розлив води – до різнотрав’я і хорошому сінокосу;
    • сині хмари – до теплої, але вологій погоді;
    • бджоли вилетіли з вуликів і дружним роєм кружляють над ними – до ранньої весни.

    Іменини

    14 квітня День ангела імені відзначають: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Мелетій, Абрам, Ельвіра, Гордій

    Теги: свята шлюб жінка чоловік дружина традиції
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