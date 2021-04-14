14 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не намагайтеся планувати важливі справи

14 квітня християни вшановують пам'ять Преподобної Марії Єгипетської, яка 50 років жила в пустелі, молилася і викорінювала з себе гріховні бажання.

День преподобної Марії Єгипетської

14 квітня православні християни відзначають великий день – це Великий вівторок і День Марії Єгипетської. За церковним календарем вшановується свята Марія Єгипетська. Свята була покровителькою жінок і цей день вважається жіночим святом.

Наші предки вірили, що в цей світлий день кожна заміжня жінка може привернути щастя в свій шлюб.

З цією метою також відмивали вхідні двері водою з доданим до неї вином і медом.

Традиції та звичаї

Свята Марія (Марія) Єгипетська є покровителькою жінок, дружин і родинного вогнища. Тому в цей день святої моляться за благополуччя, заступництво і щоб шлюб був щасливим.

Прикмети на 14 квітня кажуть, що якщо дружина сьогодні приготує млинці, змаже їх медом і над ними прочитає спеціальну молитву святої Марії, а потім пригостить ними чоловіка, то чоловік стане самим люблячим і турботливим на світі, а шлюб буде щасливим.

Також прикмети свідчать, що сім’я буде щасливою, якщо весь цей день проведе разом.

Що не можна:

У цей день не можна лихословити, використовувати лайливі слова, бажати людям поганого.

Не варто грішити обжерливістю – варто їсти просту їжу.

Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.

Народні прикмети

сира погода – до врожаю грибів;

грім гримить – до ясного теплого літа;

блискавка блискає, а грому не видно – до посушливого літа;

розлив води – до різнотрав’я і хорошому сінокосу;

сині хмари – до теплої, але вологій погоді;

бджоли вилетіли з вуликів і дружним роєм кружляють над ними – до ранньої весни.

Іменини

14 квітня День ангела імені відзначають: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Мелетій, Абрам, Ельвіра, Гордій