13 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду

13 квітня відзначають Всесвітній день рок-н-ролу. За народним календарем, 13 квітня вшановують пам’ять єпископа Іпатія, який встановив багато догматів християнської віри.

Всесвітній день рок-н-ролу

Свято відзначається щорічно 13 квітня, хоча історична подія, що послужила основою для свята, відбулося днем раніше:

12 квітня 1954 Білл Хейлі (Bill Haley) записав сингл «Rock Around The Clock», що став знаковим у новому музичному напрямку, який швидко подолало межі США і поширилося по країнах і континентах, кинувши виклик суспільству і традицій.

Іпатія Чудотворця

13 квітня вшановують преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанского. У цей день моляться святому Іпатію, просячи захистити від хвороб. Святий славився чудесами зцілення, молитвами і лікуванням сліпих.

Йому молилися з проханням зупинити внутрішню кровотечу у породіль, примножити молоко у годуючих, а ще зцілити від водянки.

Традиції і звичаї дня

У цей день наші пращури вшановували вогнище, з вдячністю і любов’ю згадуючи своїх прабатьків, які зуміли знайти і обжити це місце. На грядки або хлібну ниву з печі селяни виносили вугілля і палаючі головешки, щоб земля була родючою і ніщо не шкодило майбутньому врожаю.

Огнищанками називали селянок, що з’явилися на світ в цей день. Іменинниця несла в поле вугілля, взяті з печі, розводила багаття, через яке всі мешканці села стрибали, щоб очиститися. Ще через вогонь протягували борони і сохи – основні сільськогосподарські знаряддя. У таких обрядових вогнищах було прийнято палити зламані і непотрібні речі, тим самим очищаючи житло від всього поганого.

У цей день білили дерева і приводили в порядок сад, спалювали сміття і торішнє листя, прибирали в будинку. Все, що підлягає ремонту, бажано виправити сьогодні. Щоб убезпечити будинок від пожежі, 13 квітня треба спалити непотрібну річ.

Що не можна робити

На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду.

Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.

Народні прикмети