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    13 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    13 квітня &ndash; день Іпатія Чудотворця - 13 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    13 квітня – день Іпатія Чудотворця
    Фото: З відкритих джерел

    На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду

    13 квітня відзначають Всесвітній день рок-н-ролу. За народним календарем, 13 квітня вшановують пам’ять єпископа Іпатія, який встановив багато догматів християнської віри.

    Всесвітній день рок-н-ролу

    Свято відзначається щорічно 13 квітня, хоча історична подія, що послужила основою для свята, відбулося днем раніше:

    12 квітня 1954 Білл Хейлі (Bill Haley) записав сингл «Rock Around The Clock», що став знаковим у новому музичному напрямку, який швидко подолало межі США і поширилося по країнах і континентах, кинувши виклик суспільству і традицій.

    Іпатія Чудотворця

    13 квітня вшановують преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанского. У цей день моляться святому Іпатію, просячи захистити від хвороб. Святий славився чудесами зцілення, молитвами і лікуванням сліпих.

    Йому молилися з проханням зупинити внутрішню кровотечу у породіль, примножити молоко у годуючих, а ще зцілити від водянки.

    Традиції і звичаї дня

    У цей день наші пращури вшановували вогнище, з вдячністю і любов’ю згадуючи своїх прабатьків, які зуміли знайти і обжити це місце. На грядки або хлібну ниву з печі селяни виносили вугілля і палаючі головешки, щоб земля була родючою і ніщо не шкодило майбутньому врожаю.

    Огнищанками називали селянок, що з’явилися на світ в цей день. Іменинниця несла в поле вугілля, взяті з печі, розводила багаття, через яке всі мешканці села стрибали, щоб очиститися. Ще через вогонь протягували борони і сохи – основні сільськогосподарські знаряддя. У таких обрядових вогнищах було прийнято палити зламані і непотрібні речі, тим самим очищаючи житло від всього поганого.

    У цей день білили дерева і приводили в порядок сад, спалювали сміття і торішнє листя, прибирали в будинку. Все, що підлягає ремонту, бажано виправити сьогодні. Щоб убезпечити будинок від пожежі, 13 квітня треба спалити непотрібну річ.

    Що не можна робити

    • На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду.
    • Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.

    Народні прикмети

    • Синє небо за безвітряної погоди – чекайте дощу.
    • Сонячний день – прикмета до того, що літо теплим буде.
    • Сонячний дні 13 квітня – чекайте потепління на тривалий термін.
    • Прилетіли птахи з вирію, але не щебечуть – холод ще триматиметься.
    • Вранці дощ – літо буде мокрим.
    Теги: земля свята будинок птахи традиції
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