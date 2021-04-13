13 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду
13 квітня відзначають Всесвітній день рок-н-ролу. За народним календарем, 13 квітня вшановують пам’ять єпископа Іпатія, який встановив багато догматів християнської віри.
Всесвітній день рок-н-ролу
Свято відзначається щорічно 13 квітня, хоча історична подія, що послужила основою для свята, відбулося днем раніше:
12 квітня 1954 Білл Хейлі (Bill Haley) записав сингл «Rock Around The Clock», що став знаковим у новому музичному напрямку, який швидко подолало межі США і поширилося по країнах і континентах, кинувши виклик суспільству і традицій.
Іпатія Чудотворця
13 квітня вшановують преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанского. У цей день моляться святому Іпатію, просячи захистити від хвороб. Святий славився чудесами зцілення, молитвами і лікуванням сліпих.
Йому молилися з проханням зупинити внутрішню кровотечу у породіль, примножити молоко у годуючих, а ще зцілити від водянки.
Традиції і звичаї дня
У цей день наші пращури вшановували вогнище, з вдячністю і любов’ю згадуючи своїх прабатьків, які зуміли знайти і обжити це місце. На грядки або хлібну ниву з печі селяни виносили вугілля і палаючі головешки, щоб земля була родючою і ніщо не шкодило майбутньому врожаю.
Огнищанками називали селянок, що з’явилися на світ в цей день. Іменинниця несла в поле вугілля, взяті з печі, розводила багаття, через яке всі мешканці села стрибали, щоб очиститися. Ще через вогонь протягували борони і сохи – основні сільськогосподарські знаряддя. У таких обрядових вогнищах було прийнято палити зламані і непотрібні речі, тим самим очищаючи житло від всього поганого.
У цей день білили дерева і приводили в порядок сад, спалювали сміття і торішнє листя, прибирали в будинку. Все, що підлягає ремонту, бажано виправити сьогодні. Щоб убезпечити будинок від пожежі, 13 квітня треба спалити непотрібну річ.
Що не можна робити
- На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду.
- Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.
Народні прикмети
- Синє небо за безвітряної погоди – чекайте дощу.
- Сонячний день – прикмета до того, що літо теплим буде.
- Сонячний дні 13 квітня – чекайте потепління на тривалий термін.
- Прилетіли птахи з вирію, але не щебечуть – холод ще триматиметься.
- Вранці дощ – літо буде мокрим.