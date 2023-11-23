Мешканець Сум вимагає перейменувати Україну, заборонити сало та замінити гривні

Суд залишив дивний позов чоловіка без задоволення

Мешканець Сум звернувся до суду із вимогами заснувати на території України «нову державу», заборонити релігійні організації та замінити гривні. Про це йдеться у постанові Сумського апеляційного суду.

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У матеріалах справи йдеться, що чоловік спочатку звернувся з позовними вимогами до одного із районних судів, проте там їх не задовільнили, після чого він оскаржив рішення в Сумському апеляційному суді.

Зокрема, чоловік подав позов до Сумського МТЦК і СП, Сумського національного аграрного університету, президента України Зеленського, ПЦУ, УГКЦ, силових відомств і проєкту «Слідство ведуть екстрасенси». Він вимагав від суду «заборону вчиняти певні дії, зупинення і визнання недійсним нормативно-правового акта, зобов'язання вчинити певні дії, захист честі, гідності, ділової репутації». Мешканець Сум вимагає:

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на території України заснувати державу під назвою «Священна Русь»;

заборонити жінці після пологів та під час місячних жити поряд із рідними; карати жінок, які мають статеве життя без шлюбу; заборонити аборти; зобов'язати чоловіка і жінку, які мали статеві стосунки, укладати шлюб без права його розірвання до самої смерті;

зобов'язати співробітників Сумського національного аграрного університету «дотримуватись Статутів Бога» при здійсненні службових обов'язків і протягом свого життя;

заборонити «нащадкам роду Ноя» купувати землю в Україні через те, що «спрацює прокляття»;

заборонити всі релігійні організації, заборонити вживання «свинячого м'яса та свинячого сала», спалити «часослови, молитвослови», тому що через це нібито війна;

об'єднати церкву та державу та жити за «законами Мойсея»;

запровадити сонячно-місячний календар із відповідними назвами місяців, який відповідав би принципам функціонування та підрахунку давньоєврейському (Єрусалимському) календарю;

усіх священиків, які молилися «Отче наш» українською мовою відправляти на відновлення України;

зобов'язати проєкт «Слідство ведуть екстрасенси» розслідувати причини аварії на Чорнобильській АЕС;

замінити гривні на гроші зі срібла.

Єдиний державний реєстр судових рішень

«Колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження в суді апеляційної інстанції, ухвала суду першої інстанції про повернення позовної заяви постановлена з додержанням вимог процесуального права, у зв'язку з чим апеляційна скарга задоволенню не підлягає», – йдеться в матеріалах суду.

Цю постанову можна оскаржити у Верховному суді України.

Нагадаємо, у десяту річницю від початку Євромайдану та Революції Гідності, в Україні налічується 170 суддів, які допомагали режиму Януковича боротися з протестувальниками, але досі працюють на своїх посадах. Ще частина суддів – у відставці, яка передбачає пожиттєве утримування.