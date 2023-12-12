Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України

Меморіал для загиблих за Україну. Хто має приймати рішення

glavcom.ua
Меморіал має відповідати українським уявленням про прекрасне і викликати бажання відвідати, вклонитися, і змінити своє життя за зразком Героїв
фото: НВМК

У світі існують різні концепції військових кладовищ

Нині триває дуже задавнена дискусія щодо місця розташування і вигляду Меморіалу для вшанування полеглих Захисників України.

Він має стати одним з визначних місць у столиці, символом Памʼяті, Шани і Звитяги.

На жаль, у цьому священному питанні вже чимало метушні.

Рятуючи підмочену репутацію офісних мудрагелів, більшість у ВР віддала рішення в руки уряду – попри наявність ухваленого, але так і не підписаного і не оприлюдненого Президентом, всупереч Конституції, закону про розташування Меморіалу у заповіднику в Биківні.

Остаточне рішення необхідно приймати після широкого обговорення, перш за все, з родинами загиблих. Це – обовʼязок держави і влади. І усвідомлення цього мусимо донести до можновладців разом.

Щоб ця дискусія була більш змістовною, варто розглядати приклади вирішення такої задачі.

У багатьох за приклад, певне, слугує Національний меморіал у Арлінгтоні, Вірджинія (фактично, передмістя столиці США).

«Урочистий спокій Арлінгтону. Рівні ряди могил на горбах до горизонту…»

Але у світі існують і інші концепції. Наприклад, у Японії полеглим (а їх за новітню істрію країни – мільйони) присвячене святилище. Називається Святилище Ясукуні.

По суті, це храмовий комплекс, парк із памʼятками, стелами памʼяті, культовими спорудами…

Все спрямовано на спогади про полеглих, шанування їхньої памʼяті і роздуми про те, заради чого принесено їх жертву і що варто змінити в своєму житті, щоб бути гідним памʼяті предків.

Місце для вшанування у мегаполісі, яким опікується зокрема й імператорська родина.

Звісно, пряме запозичення японської концепції неможливе – надто вона вплетена у тамтешню культуру і традиції. Наприклад, святилище є релігійною громадою. Комплекс присвячений захисникам, які вважаються божественними оборонцями Японії у вищих сферах (хоча сприйняття полеглих Воїнів як Небесних Оборонців не чуже і нам – згадаємо про Небесну Сотню чи називання загиблих Янголами-Охоронцями).

Але пошук концепції такого вшанування полеглих, яке поєднувало б урочистість, памʼять, пошану і повідомлення для живих, що жертва не має бути марною – необхідний.

І для цього варто розглядати різні варіанти і концепції. Щоб Меморіал був не формально-бетонним і бездушно стереотипним. Він має відповідати українським уявленням про прекрасне і викликати бажання відвідати, вклонитися, і змінити своє життя за зразком Героїв.

Повторюся. Рішення щодо Меморіалу належить приймати після ретельного суспільного обговорення, насамперед з родинами загиблих Захисників.

Читайте також: Створення Національного військового меморіального кладовища. У нас є велика проблема
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові цвинтар традиції кладовище

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські ракети давно стали символом терору Кремля
Ракетний терор. Тактика росіян не змінюється з Афганістану
28 листопада, 13:31
16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв'язку України
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 листопада, 00:10
22 листопада – Міжнародний день сина
22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 листопада, 00:20
Документ пропонує розширити список осіб, які можуть бути звільнені зі служби 
Рада хоче запровадити нові підстави для демобілізації військових
22 листопада, 13:10
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
24 листопада, 22:51
Сергій грав на позиції воротаря на аматорському рівні
Від вчителя та футбольного тренера до військового. Згадаймо Сергія Чмиря
20 листопада, 09:00
Працівники ТЦК витягли водія з кабіни авто та одразу ж відправили на Рівненщину
Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки
2 грудня, 16:42
Ірландія виплатить додаткові кошти українським біженцям
Ірландія змінює виплати для біженців: на яку суму зможуть розраховувати українці
6 грудня, 09:12
На війні загинув син відомої родини добродіїв зі Львівщини
Загинув під Бахмутом. Згадаймо десантника Богдана Рільника
8 грудня, 09:00

Ростислав Павленко

Меморіал для загиблих за Україну. Хто має приймати рішення
Меморіал для загиблих за Україну. Хто має приймати рішення
Вони не зупиняться. Що треба розуміти про росіян
Вони не зупиняться. Що треба розуміти про росіян
Вільний Світ живе у впевненості, що йому нічого не загрожує
Вільний Світ живе у впевненості, що йому нічого не загрожує
У різні часи волонтери рятують свої країни
У різні часи волонтери рятують свої країни
Ніч на Майдані, яка змінила країну
Ніч на Майдані, яка змінила країну
На Україну чекає ідеальний шторм?
На Україну чекає ідеальний шторм?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Ще дві станції метро в Києві почало затоплювати: що кажуть фахівці (відео)
17K
Німеччина збудує один із найбільших тунелів у Європі: подробиці проєкту
15K
У Дніпрі прогриміли вибухи під час тривоги
14K
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
9773
У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото)
6566
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Вчора, 14:20
Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Вчора, 07:50

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua