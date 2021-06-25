150 повалених дерев, 70 підстанцій без напруги. Львів підраховує збитки від стихії

У Львові курсують лише автобуси, рух електротранспорту призупинений до кінця доби

Усі аварійні служби міста Львова зараз активно працюють над ліквідацією поривів комунікацій та пошкоджень. При цьому показники завданих негодою збитків продовжують зростати, повідомили у Львівській міській раді.

Так, у Галицькому районі повалено 27 дерев, пошкоджено 2 автівки і 6 покрівель. Бригади працюють над відновленням покрівель. Критичних підтоплень у районі не виявлено.

У Франківському районі повалено 36 дерев, 18 вже розрізано, над рештою працюють 3 бригади. Підтоплення є на вул. Сахарова, вул. Перфецького та вул. Глибокій. Поваленням дерев пошкоджено 9 автомобілів, вітер зірвав 5 дахів. Огляд району триває.

У Шевченківському районі впало більше 43 дерев, пошкоджено 3 автівки, є часткове повалення підпірної стінки на вул. Щурата, 7, також зафіксовано дрібні пошкодження на 9 дахах. Є підтоплення будинків на вул. Торф’яній, прорвало колектор на перехресті пр. Чорновола – у л. Торф’яна. Також район наразі без гарячого водопостачання.

У Сихівському районі повалено 5 дерев та 2 антени. Підтоплень не виявлено. На одне авто впав контейнерний майданчик.

У Личаківському районі повалено 30 дерев, пошкоджено 3 авто і 4 дахи. Над усуненням повалених дерев працюють 3 бригади.

У Залізничному районі повалено 42 дерева, пошкоджено 8 дахів, зафіксовано 8 підтоплень. Над ліквідацією наслідків негоди працюють аварійні бригади.



Як повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, у Львові виявлено 70 поривів мереж вуличного освітлення, над ними також працюють аварійні бригади.

«Поривів чимало. Гадаю, відновлюватимуть сьогодні і завтра. Не працюють 22 світлофорні об’єкти, оскільки немає електропостачання. Автобуси курсують, рух електротранспорту призупинений до кінця доби. На лінії – 110 автобусів перевізників-приватників та 230 – АТП №1. Не курсують трамваї та тролейбуси. Лагодимо пориви», – відзначила Маруняк.

Як додав керівник міського управління транспорту Орест Олеськів, найбільше обривів електромереж виявлено в напрямі вул. Антоновича-Героїв УПА та вул. Листопадового Чину.

«Є також проблеми з мережами на пл. Ринок і на вул. Чупринки. Аварійні служби працюють», – сказав Олеськів.

За словами керівника Львівських міських електромереж ПАТ «Львівобленерго» Ігоря Гнатюка, наразі близько 70 підстанцій без напруги.

«Зараз працює 5 бригад, збираємо інформацію. Де нема загрози – обрізаємо дроти, і де нема загрози ураження струмом, пробуємо вмикати. Організовуємо на завтра роботу всіх бригад», – уточнив він.

Бригади комунальників працюватимуть усю ніч, запевняє львівський міський голова Андрій Садовий.

«Ключові магістралі розчищено», – поінформував він через фейсбук.

«Оперативна інформація станом на 22:00: ключові магістралі розчищено; частина електротранспорту вже відновила роботу; комунальні служби працюватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше усунути наслідки негоди. Вибачте за тимчасові незручності! Тримаємо руку на пульсі», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.



Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/286487-stanom-na-22-hod-v-misti-rozchyshcheno-kliuchovi-mahistralni-vulytsi

«Оперативна інформація станом на 22:00: ключові магістралі розчищено; частина електротранспорту вже відновила роботу; комунальні служби працюватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше усунути наслідки негоди. Вибачте за тимчасові незручності! Тримаємо руку на пульсі», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.



Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/286487-stanom-na-22-hod-v-misti-rozchyshcheno-kliuchovi-mahistralni-vulytsi

«Оперативна інформація станом на 22:00: ключові магістралі розчищено; частина електротранспорту вже відновила роботу; комунальні служби працюватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше усунути наслідки негоди. Вибачте за тимчасові незручності! Тримаємо руку на пульсі», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.



Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/286487-stanom-na-22-hod-v-misti-rozchyshcheno-kliuchovi-mahistralni-vulytsi