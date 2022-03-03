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    «20 буків». Мер Франківська пропонує карати мародерів публічно

    Аби зупинити мародерство, злочинців битимуть, як у Середньовіччі - «20 буків». Мер Франківська пропонує карати мародерів публічно
    Аби зупинити мародерство, злочинців битимуть, як у Середньовіччі
    фото з відкритих джерел

    Франківськ приєднується до «флешмобу» щодо мародерів

    Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав публічно карати мародерів. Про це він розповів під час прямого ефіру на своїй сторінці.

    «Франківськ приєднується до «флешмобу» щодо мародерів. Якщо впіймаємо когось на мародерстві – показове покарання у 20 буків по голій сраці», – сказав мер.

    Нагадаємо, що в багатьох містах України спійманих мародерів примотують напівголими до стовпів.

    Додамо, що за мародерство та спроби підняття цін в Охтирці будуть розстрілювати на місці.

    Раніше повідомлялося, в Миколаєві спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа.

    Також керівники парламентських фракцій виступають за посилення кримінальної відповідальності за мародерство. Відповідний проєкт 3 березня зареєстровано у Верховній Раді.

    Раніше влада Києва попереджала, що через напружену ситуацію в Києві мародерів знешкоджуватимуть без попередження. У Telegram мера Києва Віталія Кличка йдеться, що перш за все потрібно звернутися до правоохоронців та військових, коли побачите підозрілих осіб.

    Теги: війна мер Україна Руслан Марцінків
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    «20 буків». Мер Франківська пропонує карати мародерів публічно