«20 буків». Мер Франківська пропонує карати мародерів публічно

Аби зупинити мародерство, злочинців битимуть, як у Середньовіччі

Франківськ приєднується до «флешмобу» щодо мародерів

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав публічно карати мародерів. Про це він розповів під час прямого ефіру на своїй сторінці.

«Франківськ приєднується до «флешмобу» щодо мародерів. Якщо впіймаємо когось на мародерстві – показове покарання у 20 буків по голій сраці», – сказав мер.

Нагадаємо, що в багатьох містах України спійманих мародерів примотують напівголими до стовпів.

Додамо, що за мародерство та спроби підняття цін в Охтирці будуть розстрілювати на місці.

Раніше повідомлялося, в Миколаєві спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа.

Також керівники парламентських фракцій виступають за посилення кримінальної відповідальності за мародерство. Відповідний проєкт 3 березня зареєстровано у Верховній Раді.

Раніше влада Києва попереджала, що через напружену ситуацію в Києві мародерів знешкоджуватимуть без попередження. У Telegram мера Києва Віталія Кличка йдеться, що перш за все потрібно звернутися до правоохоронців та військових, коли побачите підозрілих осіб.