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21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У 2023 році Дмитрівська батьківська субота припадає на 21 жовтня
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна говорити погані речі про людей

Сьогодні, 21 жовтня, у світі відзначається Всесвітній день йододефіциту, День базіки та День працівників целюлозно-паперової промисловості в Україні. 

Віряни вшановують пам'ять Іларіона Великого. На 21 жовтня припадає Дмитрівська батьківська поминальна субота. 

Всесвітній день йододефіциту

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21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту. Ця подія покликана інформувати громадськість про потребу в йоді та роз’яснювати негативний вплив  йододефіциту на здоров’я людини.

В організмі здорової людини є приблизно 25–35 мг йоду, більша його частина перебуває в щитоподібній залозі, яка є головним регулятором обміну речовин. Коли йоду в організмі недостатньо, щитоподібна залоза починає виробляти менше гормонів і такий стан називають йододефіцитом.

День базіки

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Цікаве свято відбувається щорічно 21 жовтня – День балаканини або День базіки. Ця подія належить до традиційних свят жовтня, її відзначають у більшості країн Європи та в Америці.

Дата присвячена людям, які багато та невгамовно базікають, наче малі діти. Є навіть таке поняття blatherskite – людина, що лепече.

Історія свята невідома, воно не є національним святом жодної держави.

День працівників целюлозно-паперової промисловості

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

21 жовтня в Україні святкують День працівників целюлозно-паперової промисловості. Свято було створене наказом президента України 2008 року. Щороку припадає на третю суботу жовтня.

Саме папір є найпоширенішим матеріалом в світі. Але його процес виготовлення досить складний і довгий. Україна почала виробляти власний папір з ганчір'я ще у XIII столітті у місті Галич.

Сьогодні в Україні налічується 50 підприємств, які виготовляють різні види паперу та картону. Для виробництва паперової продукції використовують первинну сировину, тобто целюлозу, та вторинну – макулатуру

Яке сьогодні релігійне свято

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

21 жовтня церква вшановує пам’ять Іларіона Великого. Іларіон Великий жив у Палестині. Коли він був юним, то вирушив на навчання в Олександрію, де і прийняв християнство.

Коли він повернувся на батьківщину, пішов до самітників поблизу Гази. Там заснував кілька монастирів, а ще став проповідником чернецтва. Наприкінці життя Іларіон вирушив у подорож до Єгипту на могилу Антонія Великого. Помер на острові Кіпр, при чому сам передбачив свою смерть.

Дмитрівська поминальна субота

Дмитрівська батьківська субота – важливий поминальний день, коли віряни вшановують у храмах покійних родичів і воїнів, які загинули за Батьківщину. 

У 2023 році Дмитрівська батьківська субота припадає на 21 жовтня.

Віряни йдуть до церкви, відстоюють службу і ставлять свічку за упокій. Після служби відвідують могили родичів, прибирають там, ставлять запалені свічки та моляться. Прийшовши додому, влаштовують поминальний обід.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто вирушати в подорож, бо можна зіткнутися з неприємностями.
  • Краще не лінуватися і не байдикувати.
  • Не можна говорити погані речі про людей.
  • Краще не пускати в дім сторонніх, це не до добра.
  • Не варто підіймати щось з підлоги, бо знайдена річ не принесе щастя.

Народні прикмети

  • Ясний день до швидкого похолодання.
  • Якщо сонце має червоний колір, то погода буде морозною і сонячною.
  • Тепле повітря до відлиги.

Пам’ятні події 21 жовтня

  • 1056 – диякон Григорій вивів першу літеру. В історію рукопис увійшов під назвою «Остромирове Євангеліє».
  • 1520 – Фернан Магеллан відкрив і пройшов протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем.
  • 1596 – укладена Берестейська унія, відповідно до якої єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнали над собою владу Папи Римського.
  • 1665 – українські козаки на чолі з гетьманом І. Брюховецьким підписали Московські статті, за якими визначалися взаємини козаків з Московським царством.
  • 1805 – Трафальгарський бій, в якому британський флот під командуванням адмірала Нельсона розгромив франко-іспанський флот.
  • 1879 – американський винахідник Томас Едісон випробував свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою.
  • 1897 – у Миколаєві почав працювати Чорноморський суднобудівний завод.
  • 1921 – Василь (Липківський) висвячений на митрополита УАПЦ.
  • 1933 – Микола Лемик на знак протесту проти Голодомору вбив начальника канцелярії консульства, чекіста О. Майлова.
  • 1940 – почався переїзд урядових установ Литовської РСР з Каунаса до нової столиці, Вільнюса.
  • 1944 – у «Бермудському трикутнику» загадково зник екіпаж кубинського судна «Рубікон».
  • 1950 – набрали чинності Женевські конвенції про захист жертв війни.
  • 1966 – у Вельсі відбулась Аберфанська катастрофа: трагічний зсув вугільного терикону на прилегле село.
  • 1991 – здійснений перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі.
  • 1993 – на Всеукраїнському Православному Соборі Володимир Романюк обраний Патріархом Київським і всієї Руси-України.
  • 1995 – Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іларіон, Сергій, Василь, Пелагея, Олексій, Анатолій, Захар, Яків, Микола.

Теги: календар свято традиції Україна свята церква

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