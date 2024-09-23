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Скільки старшокласників ходять до репетиторів: дані опитування

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скільки старшокласників ходять до репетиторів: дані опитування
67% учнів 10-11 класів хотіли би отримувати у школі знання, які знадобляться їм у житті
фото з відкритих джерел

Шкільні підручники є старими та нецікавими, вважають батьки

Половина учнів 10-11 класів користується послугами репетиторів, йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, яке було презентоване 23 вересня 2024 року на освітньому форумі «Профільна: якою буде реформа старшої школи». З тих, хто ходить на додаткові заняття, 43% пояснюють своє рішення тим, що середня школа дає їм недостатні знання для вступу у виш. Ще 7% респондентів вказують на те, що недостатніми знання вважають їхні батьки.

Водночас 71% опитаних вказали на недостатню роль школи у професійній орієнтації випускників. З них 56% зазначали, що школа ніяк не вплинула на їхній вибір професії.

67% учнів 10-11 класів хотіли би отримувати у школі знання, які знадобляться їм у житті, а 63% прагнуть самостійно обирати предмети навчання. 57% старшокласників воліли б зменшити кількість навчальних дисциплін, 54% хотіли б вивчати тільки ті предмети, які їм подобаються, а 53% осучаснили б шкільні навчальні кабінети та лабораторії. Водночас на потребу обирати самостійно предмети навчання вказали 50% батьків, а отримання умінь та навичок, які знадобляться у житті, як пріоритет визначили 48% батьків, проінформували соціологи.

Загалом батьки, стверджують у КМІС, вказують на чотири головні проблеми середньої школи: діти переобтяжені уроками, вчителі не адаптують свої методики до сучасних потреб, навчання не орієнтоване на практику, підручники є старими та нецікавими.

При цьому абсолютна більшість батьків та учнів підтримують ідею профільного навчання дітей у старших класах. Серед батьків учнів 10-11 класів таких налічується 85%, також і 85% старшокласників виступає за профільне навчання.

Натомість серед батьків учнів п'ятих-шостих класів профільне навчання імпонує 78% респондентів. При цьому третина  таких батьків взагалі не розуміє суть шкільної реформи, 69% розуміють тією чи іншої мірою, з них 31% опитаних вказує на те, що розуміє реформу повністю.

Опитування, замовлене міністерством освіти і науки, було проведене у липні 2024 року, вказано у матеріалах КМІС. Опитаними були близько 80 тисяч респондентів кількох категорій – батьки, учні, освітяни та представники місцевої влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністерство освіти і науки України, міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод, які дадуть можливість фінансувати Нову українську школу (НУШ) упродовж трьох років на суму 415 млн. доларів. Про це йдеться на сайті МОН. 

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Теги: освіта освітня реформа діти школа реформа навчання професії

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