Власник Vodafone придбав найбільше підприємство України з видобутку титанових руд

Переможець аукціону запропонував близько 4 млрд грн за АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

Уряд ухвалив рішення про продаж державного пакета акцій «Обʼєднаної гірничо-хімічної компанії», яка була продана цього тижня на аукціоні з приватизації. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Переможець аукціону запропонував близько 4 млрд грн. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 млн грн у технічну модернізацію підприємства», – зазначив Шмигаль.

Компанія «Цемін Україна», яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, стала єдиним учасником аукціону з приватизації акціонерного товариства, вигравши його. Пропозиція склала 3,94 млрд грн. Стартовою була ціна у 3,90 млрд грн. Хасанов є власником холдингу NEQSOL, куди входить, зокрема, Vodafone Україна.

Згідно з затвердженими умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн. А також – сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

АТ «ОГХК» – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Це другий лот великої приватизації, який Фонд державного майна виставив на продаж. Першим був готель «Україна».

Нагадаємо, державне підприємство «Готель «Україна» у Києві було продано на аукціоні за 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 раза більше від стартової ціни.

В аукціоні взяли участь три компанії: ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи, ТОВ «Аларіт-Пром» Сергія Сподіна і ТОВ «Житомирський меблевий комбінат» Вадима Григорʼєва. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи.

Раніше Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна». У липні уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю «Україна». Так, його стартова ціна склала 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн.