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У Китаї затонув атомний підводний човен: Reuters озвучило ймовірні причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Китаї затонув атомний підводний човен: Reuters озвучило ймовірні причини
Новітній атомний підводний човен Китаю затонув навесні
фото із відкритих джерел

Reuters: новий атомний підводний човен Китаю затонув кілька місяців тому, і цьому могли бути цілком зрозумілі причини

Цього року у Китаї затонув новий атомний ударний підводний човен ВМС. Інцидент вказує на наявність корупції в оборонному секторі країни. Про це повідомив Reuters високопоставлений представник Пентагону, який побажав залишитися анонімним. За його словами, про випадок стало відомо «у період між травнем та червнем».

«Крім очевидних питань про стандарти навчання та якість обладнання, інцидент порушує глибші питання про внутрішню відповідальність НВАК (Народно-визвольна армія Китаю, – «Главком») і нагляд за оборонною промисловістю Китаю, яка вже давно страждає від корупції», – заявив чиновник.

Джерело додало: поки не ясно, що спричинило інцидент. Також немає даних про те, чи було на борту ядерне паливо.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні розповів Reuters, що у дипмісії «не знайомі із ситуацією і не мають жодної інформації для надання». За словами представника Пентагону, «не дивно», що ВМС КНР спробували приховати те, що сталося.

Нагадаємо, у Китаї затонув новітній атомний ударний підводний човен. Інцидент, який китайська влада намагалася приховати, стався на суднобудівному заводі поблизу Уханя. Це сталося в той час, коли Китай наполегливо намагається розширити свій військово-морський флот, в тому числі флот атомних підводних човнів.

Раніше Міністерство оборони Китаю провело тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети з імітованою боєголовкою у води Тихого океану. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.Запуск ракети було здійснили 25 вересня о 8:44 (3:44 за Києвом). За словами пресслужби, ракета впала «у заздалегідь визначеній морській зоні».

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Теги: ядерне паливо влада навчання чиновник Китай

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