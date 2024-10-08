На Дніпропетровщині стався землетрус: перші подробиці

Після незначного землетрусу у Дніпропетровській області руйнувань та жертв не виявлено

8 жовтня 2024 року поблизу Кривого Рогу в Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бала. Про це ввечері почали повідомляти регіональні Telegram-канали та користувачі у соціальних мережах. Магнітуду офіційно зафіксував Сейсмологічний портал.

Фото: скриншот eismicportal.eu

Поштовхи зафіксували о 19:36 за місцевим часом, з епіцентром на відстані приблизно 18 км на північний захід від Кривого Рогу. Осередок землетрусу знаходився на глибині 8 км біля Глеюватки, що є досить малою глибиною для сейсмологічної активності.. Поруч розташоване й інше населене місце – Лозуватка.

Незважаючи на помірну магнітуду, на цей момент немає повідомлень про значні руйнування чи постраждалих. Цей регіон не часто стикається з сейсмічною активністю, причому останній значний землетрус стався кілька років тому.

Нагадаємо, 1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км. Землетрус не становить загрози для населення України.

Пізніше, зранку 4 жовтня жителі півдня Одеської області відчули землетрус, який стався у Румунії.

До слова, землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок о 17:40 в районі повіту Вранча на сході Румунії.