ЗСУ та учасники гурту ТНМК презентували пісню до Дня захисників і захисниць

Трек розповідає молодшому поколінню про пригоди супергероя Пікселя, який є збірним образом українських воїнів

До Дня захисників і захисниць України Головне управління комунікацій Збройних сил України та учасники гурту «Танок на майдані Конго» (ТНМК) Олег Михайлюта (Фагот) та Олександр Сидоренко (Фоззі) презентували пісню «Піксель боронить своє» та відеокліп на неї.

Трек розповідає молодшому поколінню про пригоди супергероя Пікселя, який є збірним образом українських захисників та захисниць.

кадр із кліпу

Пісня написана Фаготом і Фоззі, учасниками легендарного гурту «Танок на Майдані Конго». Презентація приурочена до Дня захисників та захисниць – часу, коли освітяни та батьки пояснюють молодшому поколінню контекст, причини й наслідки сучасної російсько-української війни, вшановуючи мужність і героїзм захисників України. Проєкт ініційований Головним управлінням комунікацій ЗСУ.

кадр із кліпу

За сюжетом анімованого кліпу на пісню «Піксель боронить своє», під час уроку історії дівчинка малює свого тата-захисника. Починається тривога, вона спускається в укриття. У момент загрози з'являється Піксель – герой, готовий боротися за кожного українця, охороняючи небо, землю й море. Разом із ним на захист стають видатні українці попередніх епох, символи національного спротиву і навіть літери української абетки.

Зазначимо, що це вже друге відео про пригоди Пікселя – перше вийшло 24 лютого 2024 року та зібрало більше мільйона переглядів на різних майданчиках.

Нагадаємо, 1 жовтня українці вже другий рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.