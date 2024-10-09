Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ у Вовчанську використовує тактику ліванських бойовиків і риє тунелі – ЗСУ

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ у Вовчанську використовує тактику ліванських бойовиків і риє тунелі – ЗСУ
Росіяни у Вовчанську риють тунелі
фото з відкритих джерел

Росіяни на Харківщині з'єднують місцеві підвали у житлових будинках мережею тунелів

Російські окупаційні війська застосовують у Вовчанську тактику «підземних кротів» . Мова йде про створення тунелів між підвалами для прихованих переміщень. Про це у етері телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев. 

За його словами, загарбники вже діяли так у Авдіївці. Крім того, деякі закликають ввести до складу штурмових підрозділів РФ людей, які займатимуться будівництвом підземних комунікацій: 

«Я не можу сказати про масовість цього явища у Вовчанську. Але, тим не менше, є локації, де противник намагається переміщуватися між будинками, створюючи підземні невеликі тунелі від підвалу до підвалу. Від того, що там залишилося».

Саранцев додав, що російські військові також використовують для переміщень інші підземні комунікації. Українські бійці завдають потужних ударів, коли виявляють їх.

У жовтні 2024 року на Харківщині, зокрема у Вовчанську, тривають активні бойові дії, зокрема на прикордонних ділянках. Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Харківської області, завдаючи удари як артилерією, так і авіацією. Збройні сили України ведуть оборонні операції, стримуючи ворожі атаки, а також здійснюють контратаки для звільнення окупованих територій. Обстріли завдають шкоди цивільній інфраструктурі та спричиняють жертви серед мирного населення. Ситуація залишається напруженою, але українська армія продовжує чинити спротив і утримувати позиції у місті Вовчанськ.

Нагадаємо, речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти планують завести у Вовчанськ чеченський спецназ «Ахмат». Проте їхня присутність там скоріше «самопіар». 

До слова, колись квітуче українське місто Вовчанськ на Харківщині перетворено на руїни внаслідок постійних обстрілів російськими окупантами. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували шокуючі кадри, зняті з дрона, які демонструють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових. Злочин трапився улітку 2024 року. 

Читайте також:

Теги: Харків окупанти армія військові злочин місто влада населення звільнення руїни спротив

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні житлові будинки
Бомбардування Харкова: прокуратура показала наслідки (фото, відео)
Вчора, 20:30
Влада РФ вербує бюджетників до пропутінської партії
Російських бюджетників заставляють вступати у путінську партію
Вчора, 03:40
«Охотник» з'явився у 2019 році, але кількість їх обмежена
ЗСУ «затрофеїли» рідкісну ворожу техніку
6 жовтня, 12:57
СБУ у Сумах проводить особливі перевірки
Операція по всьому місту: у Сумах СБУ шукає ворожу розвідку та ДРГ
5 жовтня, 14:45
В Ірану з'явиться нова ядерна зброя: Times назвало строки
В Ірану з'явиться нова ядерна зброя: Times назвало строки
3 жовтня, 17:15
Електромобілі китайського виробництва тепер обкладаються 100% митом у Канаді
Канада запровадила жорстке мито на всі електромобілі з Китаю
2 жовтня, 07:59
В Україні майже не залишилося активних криптоактивістів
Свавілля замість легалізації: чому гальмується потенціал крипторинку
1 жовтня, 15:15
У фільмі російської пропагандистки ігноруються ґвалтування, катування та вбивства, які вчиняють окупанти
Верховна Рада закликала Канаду не презентувати фільм про російських окупантів на фестивалі
9 вересня, 23:05
Нардеп Сергій Гривко раніше пропонував ввести «податок на бездітність», «крутити педалі» засудженим. Тепер у нього новий «креатив»
Жаданий подарунок забудовникам. Нардеп Гривко зі «Слуги народу» здивував законопроєктом Влада і бізнес
9 вересня, 06:00

Події в Україні

РФ у Вовчанську використовує тактику ліванських бойовиків і риє тунелі – ЗСУ
РФ у Вовчанську використовує тактику ліванських бойовиків і риє тунелі – ЗСУ
Партизани «АТЕШ» знайшли арсенал Чорноморського флоту росіян
Партизани «АТЕШ» знайшли арсенал Чорноморського флоту росіян
Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті
Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року
Ворог перекидає штурмовиків до Роботиного – речник Сил оборони півдня
Ворог перекидає штурмовиків до Роботиного – речник Сил оборони півдня
Українське МЗС звернулось до африканських найманців армії РФ та запропонувало здаватись
Українське МЗС звернулось до африканських найманців армії РФ та запропонувало здаватись

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
24K
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт
11K
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
8997
У Києві перекрито рух автотранспорту Південним мостом
8731
День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7 жовтня, 10:44

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua