РФ у Вовчанську використовує тактику ліванських бойовиків і риє тунелі – ЗСУ

Росіяни на Харківщині з'єднують місцеві підвали у житлових будинках мережею тунелів

Російські окупаційні війська застосовують у Вовчанську тактику «підземних кротів» . Мова йде про створення тунелів між підвалами для прихованих переміщень. Про це у етері телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев.

За його словами, загарбники вже діяли так у Авдіївці. Крім того, деякі закликають ввести до складу штурмових підрозділів РФ людей, які займатимуться будівництвом підземних комунікацій:

«Я не можу сказати про масовість цього явища у Вовчанську. Але, тим не менше, є локації, де противник намагається переміщуватися між будинками, створюючи підземні невеликі тунелі від підвалу до підвалу. Від того, що там залишилося».

Саранцев додав, що російські військові також використовують для переміщень інші підземні комунікації. Українські бійці завдають потужних ударів, коли виявляють їх.

У жовтні 2024 року на Харківщині, зокрема у Вовчанську, тривають активні бойові дії, зокрема на прикордонних ділянках. Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Харківської області, завдаючи удари як артилерією, так і авіацією. Збройні сили України ведуть оборонні операції, стримуючи ворожі атаки, а також здійснюють контратаки для звільнення окупованих територій. Обстріли завдають шкоди цивільній інфраструктурі та спричиняють жертви серед мирного населення. Ситуація залишається напруженою, але українська армія продовжує чинити спротив і утримувати позиції у місті Вовчанськ.

Нагадаємо, речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти планують завести у Вовчанськ чеченський спецназ «Ахмат». Проте їхня присутність там скоріше «самопіар».

До слова, колись квітуче українське місто Вовчанськ на Харківщині перетворено на руїни внаслідок постійних обстрілів російськими окупантами. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували шокуючі кадри, зняті з дрона, які демонструють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових. Злочин трапився улітку 2024 року.