Американські вчені отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини

Нобелівський комітет обрав лауреатів у галузі фізіології та медицини за відкриття молекули мікроРНК

У 2024 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів. Про це йдеться на сайті Фонду Нобеля.

Віктор Амброс та Гері Равкан – американські біологи, які відкрили молекули мікроРНК, що регулюють роботу генів. У 1993 році вони оприлюднили висновки стосовно нового рівня регуляції генів, який важливий для багатоклітинних організмів, зокрема й для людини.

«Інформацію, що зберігається в наших хромосомах, можна порівняти з інструкцією для всіх клітин нашого організму. Кожна клітина містить однакові хромосоми, а отже – абсолютно однаковий набір генів та інструкцій. Проте різні типи клітин, такі як м'язові та нервові, мають дуже різні характеристики. Як виникають ці відмінності? Відповідь – у площині генної регуляції, яка дозволяє кожній клітині вибирати лише відповідні інструкції. Це гарантує, що тільки правильний набір генів є активним у кожному типі клітин», – йдеться в повідомленні.

Нобелівська премія – це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.

Нагадаємо, цьогоріч початок нобелівського тижня, коли оголошуватимуть лауреатів премії у галузях медицини, хімії, фізики, літератури, економіки й миру припадає на 7 жовтня.

До слова, президент України Володимир Зеленський номінований на Нобелівську премію миру у 2024 році.

Як відомо, 18 депутатів Верховної Ради України підписали колективний лист до Нобелівського комітету із закликом відхилити кандидатуру Рубена Варданяна як номінанта на здобуття Нобелівської премії миру у 2024 році. Зокрема, у 2019 році 22 депутати Європарламенту ініціювали внесення Варданяна до санкційних списків, як «соратника Кремля». А у 2022 році, 46 членів Конгресу США внесли Варданяна в проєкт списку санкцій, поряд з кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.