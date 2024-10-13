13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна кликати до себе додому незнайомих людей

В Україні 13 жовтня святкують День працівників державної санітарно-епідеміолонічної служби, День художника України та Всесвітній день боротьби з тромбозом. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки.

День працівників державної санітарно-епідеміолонічної служби

Цей день присвячений працівникам, які безперервно працюють на благо здоров'я населення та захисту від епідемій. Санітарно-епідеміологічна служба України відіграє важливу роль у попередженні та контролі поширення інфекційних хвороб, забезпеченні санітарного нагляду за довкіллям, водою, продуктами харчування та іншими аспектами, що впливають на здоров'я людей.

День художника України

Це свято присвячене всім творчим людям, які зробили величезний внесок у культуру та мистецтво України. Цей день ставить перед собою цілі підвищення обізнаності про мистецтво, підтримки та захисту творчих особистостей, а також залучення молоді до творчих процесів.

Всесвітній день боротьби з тромбозом

Цей день призначений для підвищення обізнаності про тромбоз, його ризики та методи профілактики. Тромбоз - це утворення тромбів у кровені, що може призвести до серйозних ускладнень, таких як інсульт або інфаркт.

Яке церковне свято 13 жовтня

13 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки. Вони були римськими військовими, які залишилися вірними Христу і були страчені за свою віру. Вони були знайдені в Пергамі, Азія, і стали мучениками за віру 165 року. Ці святи мученики символізують вірність Христу навіть перед обличчям смерті. Їхні імена нагадують про важливість віри та мужності у важкі часи.

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Що не можна робити сьогодні

Не дозволяється носити одяг чорного кольору.

Не можна кликати в гості людей.

Забороняється вихвалятися своїми досягненнями.

Народні прикмети і традиції

небо темно-синього кольору – чекайте на дощ;

темні і щільні хмари, та сонце вийшло – погода буде мінливою;

упродовж дня майже не змінюється погода – буде довго похмуро;

півень увечері кукурікає – до швидкої зміни погоди.

Пам’ятні дати

1307 рік – за наказом короля Філіпа IV Красивого одночасно заарештували всіх французьких тамплієрів;1582 рік – в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінили на григоріанський (новий стиль);

1675 рік – нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1792 рік – у Вашингтоні розпочинається будівництво Білого дому;

1860 рік – у США роблять першу фотографію з повітряної кулі;

1871 рік – у Києві відкривається Колегія Павла Ґалаґана;

1875 рік – відкривають Чернівецький університет;

1884 рік – Гринвіч затверджують як місце проходження нульового меридіана;

1894 рік – у Пенсільванії засновують Український народний союз;

1927 рік – за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1943 рік – Королівство Італія оголошує війну Третьому Рейху;

1987 рік – у Перській затоці американський флот вперше у світі використав дельфінів у військових цілях;

1992 рік – на посаді прем'єр-міністра України затверджують Леоніда Кучму;

1996 рік – у Криму створюють Південноукраїнський економічний союз;

1998 рік – НАТО пред'являє Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Микита, Микола, Яків, Злата.