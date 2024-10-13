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13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Темні і щільні хмари, та сонце вийшло – погода буде мінливою
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна кликати до себе додому незнайомих людей

В Україні 13 жовтня святкують День працівників державної санітарно-епідеміолонічної служби, День художника України та Всесвітній день боротьби з тромбозом. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки. 

День працівників державної санітарно-епідеміолонічної служби

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Цей день присвячений працівникам, які безперервно працюють на благо здоров'я населення та захисту від епідемій. Санітарно-епідеміологічна служба України відіграє важливу роль у попередженні та контролі поширення інфекційних хвороб, забезпеченні санітарного нагляду за довкіллям, водою, продуктами харчування та іншими аспектами, що впливають на здоров'я людей.

День художника України

13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято присвячене всім творчим людям, які зробили величезний внесок у культуру та мистецтво України. Цей день ставить перед собою цілі підвищення обізнаності про мистецтво, підтримки та захисту творчих особистостей, а також залучення молоді до творчих процесів.

Всесвітній день боротьби з тромбозом

13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день призначений для підвищення обізнаності про тромбоз, його ризики та методи профілактики. Тромбоз - це утворення тромбів у кровені, що може призвести до серйозних ускладнень, таких як інсульт або інфаркт.

Яке церковне свято 13 жовтня

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13 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки. Вони були римськими військовими, які залишилися вірними Христу і були страчені за свою віру. Вони були знайдені в Пергамі, Азія, і стали мучениками за віру 165 року. Ці святи мученики символізують вірність Христу навіть перед обличчям смерті. Їхні імена нагадують про важливість віри та мужності у важкі часи.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не дозволяється носити одяг чорного кольору.
  • Не можна кликати в гості людей.
  • Забороняється вихвалятися своїми досягненнями.

Народні прикмети і традиції

  • небо темно-синього кольору – чекайте на дощ;
  • темні і щільні хмари, та сонце вийшло – погода буде мінливою;
  • упродовж дня майже не змінюється погода – буде довго похмуро;
  • півень увечері кукурікає – до швидкої зміни погоди.

Пам’ятні дати

  • 1307 рік – за наказом короля Філіпа IV Красивого одночасно заарештували всіх французьких тамплієрів;1582 рік – в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінили на григоріанський (новий стиль);
  • 1675 рік – нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;
  • 1792 рік – у Вашингтоні розпочинається будівництво Білого дому;
  • 1860 рік – у США роблять першу фотографію з повітряної кулі;
  • 1871 рік – у Києві відкривається Колегія Павла Ґалаґана;
  • 1875 рік – відкривають Чернівецький університет;
  • 1884 рік – Гринвіч затверджують як місце проходження нульового меридіана;
  • 1894 рік – у Пенсільванії засновують Український народний союз;
  • 1927 рік – за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;
  • 1943 рік – Королівство Італія оголошує війну Третьому Рейху;
  • 1987 рік – у Перській затоці американський флот вперше у світі використав дельфінів у військових цілях;
  • 1992 рік – на посаді прем'єр-міністра України затверджують Леоніда Кучму;
  • 1996 рік – у Криму створюють Південноукраїнський економічний союз;
  • 1998 рік – НАТО пред'являє Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Микита, Микола, Яків, Злата.

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Теги: традиції свято свята Україна українці релігія церква православна церква

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