26 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
В останню неділю липня Україна відзначає День працівників торгівлі
Сьогодні не можна сумувати і сваритися: конфлікти в цей день можуть забезпечити неприємності на чотири місяці
26 липня відзначаються такі свята:
- День працівників торгівлі в Україні
- Міжнародний день збереження мангрових екосистем
- Всесвітній день тофу
- День есперанто
- День Архангела Гавриїла
Народні прикмети на 26 липня:
- Граки починають збиратися в зграї - до ранньої осені.
- Тепло на Гавриїла - осінь також буде теплою.
- Дощ - до холодної і сніжної зими.
Що не рекомендується робити 26 липня:
- Сумувати і сваритися. Конфлікти в цей день можуть забезпечити неприємності на чотири місяці.
- Важко працювати без особливої потреби.
- Ходити в лазню - можуть початися проблеми з грошима.
У кого іменини 26 липня?
Іменини сьогодні святкують Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан.
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