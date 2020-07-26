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    Суспільство

    26 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    В останню неділю липня Україна відзначає День працівників торгівлі - 26 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    В останню неділю липня Україна відзначає День працівників торгівлі

    Сьогодні не можна сумувати і сваритися: конфлікти в цей день можуть забезпечити неприємності на чотири місяці

    26 липня відзначаються такі свята:

    • День працівників торгівлі в Україні
    • Міжнародний день збереження мангрових екосистем
    • Всесвітній день тофу
    • День есперанто
    • День Архангела Гавриїла

    Народні прикмети на 26 липня:

    • Граки починають збиратися в зграї - до ранньої осені.
    • Тепло на Гавриїла - осінь також буде теплою.
    • Дощ - до холодної і сніжної зими.

    Що не рекомендується робити 26 липня:

    • Сумувати і сваритися. Конфлікти в цей день можуть забезпечити неприємності на чотири місяці.
    • Важко працювати без особливої потреби.
    • Ходити в лазню - можуть початися проблеми з грошима.

    У кого іменини 26 липня?

    Іменини сьогодні святкують Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан.

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