25 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Разом з тим роса, що випала сьогодні на Прокла, вважається цілющою

Сьогодні не рекомендується їсти їжу, приготовлену сторонніми людьми

25 липня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія. У народі свято називають Прокл Великі роси.

Наші пращури називали Прокла плакальником, тому що з 25 липня починали випадати великі роси. Селяни поспішали прибрати урожай до того, як він стане псуватися від високої вологості. Потрібно було поспішати і з заготівлею сіна.

Разом з тим роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Мудрі люди радили збирати росу зранку, вмиватися і протирати нею очі. Говорили, що від такої процедури поліпшується зір, обличчя стає красивим, а розум - спокійним.

Народні прикмети на 25 липня:

Сильна роса і ранковий туман віщують ясну погоду в найближчі дні.

Відсутність роси - до негоди.

На луках багато роси - рік буде щасливим.

Нічна роса просихає - бути грозі.

Жовте листя на деревах в Проклів день - до ранньої осені.

Що не рекомендується робити 25 липня:

Займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.

Лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійний силою.

Брати і давати гроші в борг.

Їсти їжу, приготовлену сторонніми людьми - так до вас можуть перейти їхні проблеми.

У кого іменини 25 липня?

Іменини сьогодні святкують Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір, Христофор, Яків.