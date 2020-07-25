25 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Разом з тим роса, що випала сьогодні на Прокла, вважається цілющою
Сьогодні не рекомендується їсти їжу, приготовлену сторонніми людьми
25 липня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія. У народі свято називають Прокл Великі роси.
Наші пращури називали Прокла плакальником, тому що з 25 липня починали випадати великі роси. Селяни поспішали прибрати урожай до того, як він стане псуватися від високої вологості. Потрібно було поспішати і з заготівлею сіна.
Разом з тим роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Мудрі люди радили збирати росу зранку, вмиватися і протирати нею очі. Говорили, що від такої процедури поліпшується зір, обличчя стає красивим, а розум - спокійним.
Народні прикмети на 25 липня:
- Сильна роса і ранковий туман віщують ясну погоду в найближчі дні.
- Відсутність роси - до негоди.
- На луках багато роси - рік буде щасливим.
- Нічна роса просихає - бути грозі.
- Жовте листя на деревах в Проклів день - до ранньої осені.
Що не рекомендується робити 25 липня:
- Займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.
- Лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійний силою.
- Брати і давати гроші в борг.
- Їсти їжу, приготовлену сторонніми людьми - так до вас можуть перейти їхні проблеми.
У кого іменини 25 липня?
Іменини сьогодні святкують Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір, Христофор, Яків.