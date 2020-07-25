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    Суспільство

    25 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>Разом з тим роса, що випала сьогодні на Прокла, вважається цілющою</p> - 25 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Разом з тим роса, що випала сьогодні на Прокла, вважається цілющою

    Сьогодні не рекомендується їсти їжу, приготовлену сторонніми людьми

    25 липня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія. У народі свято називають Прокл Великі роси.

    Наші пращури називали Прокла плакальником, тому що з 25 липня починали випадати великі роси. Селяни поспішали прибрати урожай до того, як він стане псуватися від високої вологості. Потрібно було поспішати і з заготівлею сіна.

    Разом з тим роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Мудрі люди радили збирати росу зранку, вмиватися і протирати нею очі. Говорили, що від такої процедури поліпшується зір, обличчя стає красивим, а розум - спокійним.

    Народні прикмети на 25 липня:

    • Сильна роса і ранковий туман віщують ясну погоду в найближчі дні.
    • Відсутність роси - до негоди.
    • На луках багато роси - рік буде щасливим.
    • Нічна роса просихає - бути грозі.
    • Жовте листя на деревах в Проклів день - до ранньої осені.

    Що не рекомендується робити 25 липня:

    • Займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.
    • Лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійний силою.
    • Брати і давати гроші в борг.
    • Їсти їжу, приготовлену сторонніми людьми - так до вас можуть перейти їхні проблеми.

    У кого іменини 25 липня?

    Іменини сьогодні святкують Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір, Христофор, Яків.

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