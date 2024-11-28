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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

День подяки: як залишатися сильними та об'єднаними у важкі часи

glavcom.ua
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фото: Епіфаній

«Сьогодні народ Сполучених Штатів відзначає загальне свято, особливо присвячене вдячності – День подяки»

Вдячність – одне з найважливіших умінь, якому навчає Писання. «Завжди радiйте. Безперестанно молiться. За все дякуйте: бо така щодо вас воля Божа у Христi Iсусi» (1 Сол. 5: 16-18), – навчає святий апостол Павло. І ми, слідуючи його настанові – і словам Спасителя – навчаємося бути вдячними за все, що дається нам у житті, за все добро, що ним діляться із нами інші люди.

Сьогодні народ Сполучених Штатів відзначає загальне свято, особливо присвячене вдячності – День подяки. Щиро вітаємо із ним наших американських друзів, і від усього серця дякуємо вам за допомогу і підтримку у ці непрості часи. Український народ цінує ваш внесок, вашу простягнуту руку допомоги у час скрути. Об’єднані, згуртовані, з вашою допомогою ми разом протистоїмо злу.

Особлива подяка американцям українського походження, які щиро підтримують свою історичну Батьківщину у боротьбі за свободу проти російського агресора.

Нехай Господь благословить Україну та Америку!

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Джерело
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Теги: релігія Епіфаній свято

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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