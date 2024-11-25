Обстріли Харкова та Одеси, результати виборів у Румунії. Головне за 25 листопада

Ворог вранці атакував балістичними ракетами Одесу та Харків

Обстріли Харкова та Одеси, результати виборів в Румунії, Британія запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ. «Главком» склав добірку новин 25 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Обстріли Харкова та Одеси

У Одесі зранку пролунав вибух. Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Унаслідок завданого Росією удару балістичною ракетою по середмістю Одеси руйнувань зазнали 25 житлових багатоквартирних будинків. Пошкоджено 71 квартиру.

У Харкові російські війська вранці вдарили по Київському району. За попередніми підрахунками в тій чи іншому ступені постраждав 41 будинок.

Згодом стало відомо, що у Харкові та Одесі завершилися рятувальні роботи в місцях влучання російських ракет. Внаслідок удару балістичною ракетою С-400 по Харкову постраждали 25 людей. По Одесі росіяни вдарили «Іскандером», відомо про 11-х постраждалих.

Результати виборів в Румунії

У першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15 % виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться через два тижні, 8 грудня. У другому турі за президентське крісло змагатимуться Калін Джорджеску і Елена Ласконі. Крім того, 1 грудня заплановані парламентські вибори.

Британія запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ

Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого «тіньового флоту» Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.

Половина цих суден за останній рік перевезла нафту і продукти на суму понад $4,3 млрд. Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 73, що перевищує показники будь-якої іншої країни. Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.

Сили оборони атакували декілька областей РФ

Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. Так, у ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

ДБР викрило працівників одеського ТЦК на корупції

Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області.

Як зазначається, за гроші працівники ТЦК обіцяли «відпустити» військовозобов’язаних та допомогти оформити відстрочку від служби. Ця послуга оцінювалась у $4,5 тис. У випадку відмови від хабаря військовослужбовці погрожували чоловікам оголошенням у розшук.