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Росія кидає військових з КНДР у бої на Курщині без підтримки бронетехніки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія кидає військових з КНДР у бої на Курщині без підтримки бронетехніки
Російські воєнкори намагаються розповідати про «вдалі дії» військових КНДР, приховуючи втрати
фото: KCNA

Російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі військових КНДР

Армія Росії відправляє військових з Північної Кореї в бої на Курщині без підтримки бронетехніки. Про це інформує голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Тактика дій наступна: кндрівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно. Натомість російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі військових КНДР, і роблять все, аби розповідати про їхні «вдалі дії», приховуючи втрати», – зазначив він.

За словами Коваленка, втрати в них значні.

Нагадаємо, фахівці Інституту вивченні війни проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині. Аналітики нагадали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області і вони вже почали зазнавати серйозних втрат. Президент зазначив, що наразі Росія використовує північнокорейських військових у Курській області, але пізніше може їх задіяти на інших ділянках фронту.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

До слова, воєнна розвідка України наразі має дані про те, що Росія застосувала проти України біля 60 північнокорейських ракет.  

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Теги: втрати штурм Північна Корея росія Україна війна

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