Папа Римський оцінив переговори між Україною і Росією



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Папа Римський Франциск

За словами понтифіка, для врегулювання військових конфліктів необхідно використовувати мирні шляхи, зокрема переговори з допомогою посередників

Папа Римський Франциск вважає перемогою дипломатії переговори України і Росії, за результатами яких відбувся обмін утримуваними особами.

Про це він заявив в контексті можливого випуску енцикліки (другого за важливістю документа після апостольської конституції) про ненасильство, повідомляє Vatican News.

За словами понтифіка, для врегулювання військових конфліктів необхідно використовувати мирні шляхи, зокрема переговори з допомогою посередників.

«Наприклад, у випадку з Росією і Україною йшлося не про зброю, а про переговори про обмін ув’язненими, і це позитивний крок. На Донбасі обмірковують про інший державний режим. Обговорення ведуться. Це позитивний крок», — сказав Франциск журналістам на борту літака дорогою з Японії.

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.